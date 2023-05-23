50 TL - FATMA ALİYE

Türkiye'nin ilk kadın filozofu ve kadın romancılarından biri olan Fatma Aliye, kadınların sosyal hayata girmeleri konusunda da çalışmalar yaptı ve Kadınları Himaye Derneği’ni kurdu. Bazı eserleri Fransızca ve Arapça’ya da çevrilen Aliye’nin biyografi ve eserleri, 1893 yılında Chicago’daki Dünya Kadın Kütüphanesi Sergisi'nde ve Kataloğu’nda da yer aldı.