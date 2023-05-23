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Türk lirası üzerinde yer alan figürler: Tarihin unutulmaz isimleri

Türk lirasının üzerinde yer alan tarihi figürlerin her biri dünya çapında başarılarıyla tanınmış insanlardan oluşuyor. İşte, paralar üzerinde yer alan 6 kişi ve tarihi izleri...

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  • Türk lirası üzerinde yer alan figürler: Tarihin unutulmaz isimleri

    5 TL - AYDIN SAYILI 

    1913 yılında doğan Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı, Harvard, Columbia ve Cornell gibi önemli üniversitelerde öğrenim gördü. Ortaçağ bilim tarihine ışık tutan eserleri ile alanında oldukça önemli bir yer edinen Sayılı, ayrıca 1973 yılında Polonya hükümeti tarafından Kopernik Madalyasına, 1977 yılında TÜBİTAK Hizmet Ödülü'ne ve 1990 yılında UNESCO Ödülü'ne layık görüldü.
  • Türk lirası üzerinde yer alan figürler: Tarihin unutulmaz isimleri

    10 TL - CAHİT ARF

    Cebir konusundaki çalışmalarıyla dünyaca ün kazanan Ord. Prof. Dr. Cahit Arf, sentetik geometri problemlerinin cetvel ve pergel yardımıyla çözülebilirliği konusunda yaptığı çalışmalarla da tanındı. "Arf Değişmezi” (Arf Invariant), "Arf Halkaları” (Arf Rings) ve “Arf Kapanışı” (Arf Closure) gibi, literatürde kendi adıyla anılan çalışmalarıyla, matematik dünyasının önde gelen bilim insanları arasında yer aldı. 
  • Türk lirası üzerinde yer alan figürler: Tarihin unutulmaz isimleri

    20 TL - MİMAR KEMALEDDİN 

    1908'de Osmanlı Mimar ve Mühendis Cemiyeti adlı ilk meslek odasını kuran Mimar Kemaleddin, ayrıca Birinci Ulusal Mimarlık Akımı’nın öncülerindendir. Klâsik dönem Osmanlı ve Alman mimarilerinin belirgin özelliklerini sentezleyerek kendi alanında yeni bir tarz oluşturdu.
  • Türk lirası üzerinde yer alan figürler: Tarihin unutulmaz isimleri

    50 TL - FATMA ALİYE

    Türkiye'nin ilk kadın filozofu ve kadın romancılarından biri olan Fatma Aliye, kadınların sosyal hayata girmeleri konusunda da çalışmalar yaptı ve Kadınları Himaye Derneği’ni kurdu. Bazı eserleri Fransızca ve Arapça’ya da çevrilen Aliye’nin biyografi ve eserleri, 1893 yılında Chicago’daki Dünya Kadın Kütüphanesi Sergisi'nde ve Kataloğu’nda da yer aldı.
  • Türk lirası üzerinde yer alan figürler: Tarihin unutulmaz isimleri

    100 TL - BUHURİZADE MUSTAFA EFENDİ (ITRİ)

    Kaynaklarda doğum tarihi 1640 olarak kaydedilen Buhurizade Mustafa Efendi (Itri), Klâsik Türk müziğinin kurucusu olarak kabul edilmektedir. Müzik konusunda sahip olduğu yüksek kuramsal bilgi ve bestelerindeki melodi zenginliğiyle bilinen Itri; peşrev, saz semaisi, kâr, beste ve ilahi başta olmak üzere Türk müziğinin hemen her formunda eser vermiştir. 
  • Türk lirası üzerinde yer alan figürler: Tarihin unutulmaz isimleri

    200 TL - YUNUS EMRE

    Türkiye'nin en büyük ozanlarından biri olan Yunus Emre, Medrese eğitimi görmüş; Arapça ve Farsça öğrenmiş, İran ve Yunan mitolojisiyle ilgilenmiş ve tasavvuf tarihini incelemiştir. Sade bir anlatım tarzıyla tasavvuf düşüncesini kolay ve anlaşılır bir dille eserlerine aktarmıştır.

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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