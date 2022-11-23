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Türker İnanoğlu taburcu oldu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Türk sinemasının 'Bay Sinema'sı Türker İnanoğlu, iki hafta önce solunum rahatsızlığı ve kalça kırığı nedeniyle nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Daha önce bel fıtığı ameliyatı olan İnanoğlu'nun evde düşmesi sonucu kalçasında kırık oluşmuştu.

AMELİYAT EDİLEMEDİ Vücudunda oluşan enfeksiyon nedeniyle ameliyat edilemeyen Türker İnanoğlu, dün taburcu olmasının ardından evine gitti. Bir süre evinde istirahat edecek olan İnanoğlu’nun ameliyatına bir hafta sonra yapılan kontroller sonucunda karar verileceği öğrenildi.

DOKTORLAR RİSKLİ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORDU Türker İnanoğlu'nun ameliyat olup, olamayacağına kan hastalığının seyrine göre karar verilecekti. Zira doktorları kan hastalığının devam etmesi durumunda ameliyatın riskli olabileceğini düşünüyordu.

KAN HASTALIĞI TEDAVİSİ GÖRÜYORDU 87 yaşındaki Türker İnanoğlu, 2019'da akciğerlerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle kan hastalığı tedavisi görüyordu. İnanoğlu, bu nedenle solunum rahatsızlığı da yaşıyordu.

'BAY SİNEMA', YEŞİLÇAM'A DAMGASINI VURDU Öte yandan Türker İnanoğlu, 2018’de sinema dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülmüştü.