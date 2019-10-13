Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörün en önemli pazarı Irak ile son dönemde sıkıntılar yaşandığını, buna rağmen ihracatın devam ettiğini söyledi.

İhracatın bir miktar gerilemesiyle ürün fazlasının oluştuğunu ve fiyatların gerilediğini dile getiren Girit, alternatif pazarlar geliştirmeye odaklandıklarını ifade etti.

İhracattaki tek pazara bağlılığı ortadan kaldırmak için dünyanın en uzak noktalarına kadar tanıtım ve pazarlama çalışması yürüttüklerini belirten Girit, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ABD'den iyi bir haber geldi, bizden yumurta alabileceklerini söylediler. Son 3 aydır çok yoğun bir şekilde bu konuyla ilgileniyoruz. Daha önce ABD ile sağlık sertifikası protokolü sorunumuz vardı, bunlar halledildi. ABD standartlarıyla ilgili zaten bir sorunumuz yok. ABD'nin Türkiye'yi seçmesindeki ana unsurlardan bir tanesi de bizim dünyadaki yumurta sektöründe çok iyi bir noktada olmamız. Kalite ve hizmet yönünden bir sorun yaşamamızdan ötürü bizi kendi planları içine dahil ettiler."

OLASI RİSKLERE KARŞI PARTNER ARIYORLAR

ABD'nin dünyanın en büyük yumurta üreticilerinden olduğunu ancak olası risklere karşı partner üreticiler aradıklarını aktaran Girit, "Hayvancılık sektöründe çok sayıda dış etken var. Nerede ne yetişeceğine iklim karar veriyor. Bu doğa olaylarından ötürü bazen arzu ettiğiniz düzeyde üretim gerçekleştiremezseniz. ABD de burada bir risk olabileceğini gördü ve sofralık yumurta konusunda bir partner arayışına girdi. Bu manada bizi tercih ettiler. Bu da bizim yumurta sektörünün kaliteli olduğunun bir göstergesidir. ABD bizi bu yüzden seçmiştir. ABD'de gıda güvenliğinden geçmek, o standartları sağlamak aslında hiç de kolay değil" değerlendirmesinde bulundu.

'TESTLERİ GEÇECEĞİMİZE İNANIYORUZ'

ABD'ye ilk yumurta sevkiyatının uçak kargoyla yapıldığını, bu ürünlerin test edileceğini aktaran Girit, "Biz bu testleri geçeceğimize inanıyoruz. Bu numuneden sonra devamını geleceğini düşünüyoruz. İkinci partide 10 konteynerlik sipariş bekliyoruz. Bundan sonraki ihracatlar gemiyle yapılacak" diye konuştu.

Girit, ABD'li kurumlarla yürütülen görüşmelerde Tarım ve Orman Bakanlığının desteğini aldıklarını, bu pazarın yakın gelecekte Türk yumurta sektörü için yeni ufuklar açabileceğine inandıklarını sözlerine ekledi.