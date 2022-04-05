Türkiye, deniz üstü rüzgar potansiyeli yüksek 4 ülke arasında

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GWEC Küresel Rüzgar Raporu 2022'den yapılan derlemeye göre, Türkiye, Azerbaycan, Avustralya ve Sri Lanka en yüksek deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyeline sahip ülkeler olarak dikkati çekiyor.

Deniz üstü rüzgar enerjisinin ölçeklendirilebilir, rekabetçi ve etkili bir temiz enerji kaynağı olduğuna işaret edilen raporda, Türkiye'nin bu yıl yayımlanmak üzere uluslararası finans kuruluşlarıyla deniz üstü rüzgar enerjisi yol haritası üzerinde çalıştığı ifade edildi.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeli kapsamında ilan edilen ancak ertelenen 1,2 gigavat kapasiteli deniz üstü rüzgar enerjisi yarışmalarının da sektörün gündeminde olduğu belirtildi.

Bu kapsamda Türkiye, 2030'a kadar 20 gigavat rüzgar kurulu gücünü elektrik sistemine dahil etmeyi planlıyor. Türkiye'nin karasal rüzgar enerjisi kurulu gücü 11 gigavat seviyesinde bulunuyor. Henüz deniz üstü rüzgar enerjisi santraline sahip olmayan ülkenin bu alandaki potansiyeli ise 70 gigavat olarak hesaplanıyor.

Rapora göre, söz konusu 4 ülkede de bu alanda finansman desteğine ve iyi planlanmış projelere ihtiyaç duyuluyor.

Azerbaycan'ın yaklaşık 157 gigavat seviyesinde deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyeli bulunuyor. Ülke, 2030'a kadar elektrik üretiminde yenilenebilir enerji payını yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyor.

Yaklaşık 5 teravat deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyeline sahip Avustralya'da ise altyapı çalışmaları devam etmesine rağmen, düzenleme ve finansman eksikliği bu alandaki çalışmaları yavaşlatıcı etki olarak dikkati çekiyor.

Sri Lanka'da 92 gigavat deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesi "proje geliştirme" aşamasında bulunuyor. Ancak ülkede buna rağmen deniz üstü rüzgar enerjisi hedefi ya da taslağı bulunmuyor.

"TÜRKİYE'DE AÇIK DENİZ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ EN YÜKSEK BÖLGE EGE"

Deniz üstü Rüzgar Enerjisi Derneği (DÜRED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Veli Bilgihan Yaşacan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'de deniz üstü rüzgar enerjisi santrali projesinin gerçekleştirilmesi için Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki bazı limanlarda yapılan çalışmalarda ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti.

Türkiye'de en büyük açık deniz rüzgar enerjisi potansiyelinin saniyede 9 metre hıza ulaşan Ege Bölgesi olarak hesaplandığını aktaran Yaşacan, "Karasal alanlarda inşa edilen rüzgar enerjisi santralleriyle kıyaslandığında deniz üstü rüzgar santralleri daha maliyetli ancak yüksek enerji üretimiyle bu maliyet dengeleniyor." ifadelerini kullandı.