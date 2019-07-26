Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Grup toplantısında Merkez Bankası'nın 425 baz puanlık faiz indirimini değerlendirdi. Erdoğan "Dün Merkez Bankası 425 baz puan faiz indirdi. Peki ne oldu? Battık mı, bittik mi? Hayır. Piyasalar durumu gayet normal karşıladı. Biz burada dünyaya bakacağız. Bugün ABD'de, Japonya'da, AB'de faiz oranları nedir, bir bakalım. Faiz düştükçe enflasyon düşer" dedi. Erdoğan faiz kararı alınırken JPMorgan, S&P gibi kurumlara değil dünyaya bakılması gerektiğine dikkat çekti.

Söz konusu indirimin de yeterli olmadığını vurgulayan Erdoğan "Yıl sonuna kadar kademeli olarak devam etmesi lazım. Büyüme bizim için her zamankinden daha kıymetli hale geldi. Faiz oranlarının düşmesi, bir süredir yavaşlayan ekonomimizin canlanması anlamına gelecektir. Yatırımların ve istihdamın arttığını göreceksiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği gibi son indirime rağmen dünyada Türkiye'den hem ekonomik hem de siyasi anlamda çok daha zor durumda olan ülkeler Türkiye'den daha düşük bir politika faizine sahip. Dün itibarıyla Türkiye'de politika faizi yüzde 19.75'e inerken, bu oranla dünyanın en yüksek faizine sahip 6. ülke olmaya devam ediyor. Arjantin yüzde 59.01'le en yüksek politika faizine sahip ülke olurken, bu ülkeyi yüzde 28.82 ile Venezuela, yüzde 27 ile Haiti ve Yemen takip etti. Son aylar hatta yıllarda adı sık sık ekonomik yaptırımlarla anılan İran'ın yüzde 18 ile Türkiye'den daha düşük bir politika faizi oranına sahip olması dikkat çekiyor.

İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DİKKAT ÇEKTİĞİ TABLO:

Ülke Politika faizi(%) Arjantin 59.01 Venezuela 28.82 Haiti 27.00 Yemen 27.00 Surinam 25.00 Türkiye 19.75 İran 18.00 Ukrayna 17.00 Sierra Leone 16.50 Gana 16.00 Özbekistan 16.00 Mısır 15.75 Angora 15.50 Malawi 13.50 Nijerya 13.50 Mozambik 13.25 Pakistan 13.25 Tacikistan 13.25 Sudan 13.08 Seyşeller 12.70 Gambiya 12.50 Gine 12.50 Liberya 12.40 Cibuti 11.20 Moğolistan 11.00 Zambiya 10.25 Belarus 10.00 Lübnan 10.00 Myanmar 10.00 Uganda 10.00 Madagaskar 9.50 Zimbabve 9.30 Kongo 9.00 Kazakistan 9.00 Kenya 9.00 Sao Tome ve Principe 9.00 Azerbeycan 8.50 Meksika 8.25 Ekvador 8.02 Tunus 7.75 Rusya 7.50 Sri Lanka 7.50 Butan 7.04 Etiyopya 7.00 Maldivler 7.00 Moldova 7.00 Tanzanya 7.00 Namibya 6.75 Brezilya 6.50 Gürcistan 6.50 Lesotho 6.50 Moritanya 6.50 Nepal 6.50 Güney Afrika 6.50 Svaziland 6.50 Papua Yeni Gine 6.25 Vietnam 6.25 Bangladeş 6.00 Ermenistan 5.75 Honduras 5.75 Hindistan 5.75 Endonezya 5.75 Brunei 5.50 Burundi 5.50 Cape Verde 5.50 Botsvana 5.00 Dominik Cumhuriyeti 5.00 Guyana 5.00 Katar 5.00 Ruanda 5.00 Trinidad ve Tobago 5.00 Ürdün 4.75 Benin 4.50 Burkina Faso 4.50 Kosta Rika 4.50 Gine Bissau 4.50 Fildişi Sahili 4.50 Mali 4.50 Nijer 4.50 Paraguay 4.50 Filipinler 4.50 Senegal 4.50 Gitmek 4.50 Çin 4.35 Kolombiya 4.25 Kırgızistan 4.25 El Salvador 4.24 Bahamalar 4.00 Irak 4.00 Laos 4.00 Cezayir 3.75 İzlanda 3.75 Bolivya 3.65 Kamerun 3.50 Orta Afrika Cumhuriyeti 3.50 Çad 3.50 Ekvator Ginesi 3.50 Gabon 3.50 Mauritius 3.50 Kongo Cumhuriyeti 3.50 Bosna Hersek 3.46 Kuveyt 3.00 Libya 3.00 Malezya 3.00 Suudi Arabistan 3.00 Barbados 2.93 Umman 2.90 Bahreyn 2.75 Guatemala 2.75 Hong Kong 2.75 Makao 2.75 Peru 2.75 Sırbistan 2.75 Birleşik Arap Emirlikleri 2.75 Belize 2.54 Şili 2.50 Hırvatistan 2.50 Romanya 2.50 Amerika Birleşik Devletleri 2.50 Küba 2.25 Makedonya 2.25 Fas 2.25 Çek Cumhuriyeti 2.00 Kanada 1.75 Tayland 1.75 Singapur 1.67 Yeni Zelanda 1.50 Polonya 1.50 Güney Kore 1.50 Kamboçya 1.39 Tayvan 1.38 Panama 1.36 Norveç 1.25 Komorlar 1.13 Arnavutluk 1.00 Avustralya 1.00 Macaristan 0.90 Jamaika 0.75 Birleşik Krallık 0.75 Fiji 0.50 İsrail 0.25 Yeni Kaledonya 0.25 Avusturya 0.00 Belçika 0.00 Bulgaristan 0.00 Kıbrıs 0.00 Estonya 0.00 Euro Bölgesi 0.00 Finlandiya 0.00 Fransa 0.00 Almanya 0.00 Yunanistan 0.00 İrlanda 0.00 İtalya 0.00 Letonya 0.00 Litvanya 0.00 Lüksemburg 0.00 Malta 0.00 Hollanda 0.00 Portekiz 0.00 Slovakya 0.00 Slovenya 0.00 ispanya 0.00 Japonya -0.10 İsveç -0.25 Danimarka -0.65 İsviçre -0.75

NEGATİF FAİZLİ ÜLKELER

Tabloda görüldüğü gibi birçok Afrika ülkesi bile Türkiye'den düşük faiz uygularken, Avrupa ülkelerinde faizin yüzde 0'a yakın olması dikkat çekti. Hatta Japonya, İsveç, Danimarka ve İsviçre ise negatif faiz uygulayan ülkeler olarak öne çıkıyor.