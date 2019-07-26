Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını değerlendirdi. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Uzun zamandır faizlerin yüksek olduğunu savunuyordum. Bundan ne kadar rahatsız olduğumu hep söylüyordum. Bunu Merkez Bankası Başkanlarına ulaştıramadık.

- Her dile getirdiğimizde faiz oranlarındaki dramatik düşüşlerin ekonomiyi tepetaklak edeceğini söylüyordu.

- Dün Merkez Bankası 425 baz puan faiz indirdi. Peki ne oldu? Battık mı, bittik mi? Hayır. Piyasalar durumu gayet normal karşıladı. Biz burada dünyaya bakacağız. Bugün ABD'de, Japonya'da, AB'de faiz oranları nedir, bir bakalım. Faiz düştükçe enflasyon düşer.

- Bu bile yeterli değil. Yıl sonuna kadar kademeli olarak devam etmesi lazım. Büyüme bizim için her zamankinden daha kıymetli hale geldi. Faiz oranlarının düşmesi, bir süredir yavaşlayan ekonomimizin canlanması anlamına gelecektir. Yatırımların ve istihdamın arttığını göreceksiniz.

- Merkez Bankası'nın aldığı kararı hayati bir dönem olarak görüyorum. Yüksek faiz oranları Türkiye ekonomisinin önündeki en büyük engel. Faizin de enflasyonun da nasıl düştüğünü izlemeye devam edeceğiz. Birilerinin yüzde 40'ı bulacak dediği enflasyonda haziran ayı itibari ile yüzde 15.7'yi yakaladık gelişmeler enflasyonun önümüzdeki aylarda çok daha düşük seviyelere gerileyeceğine ve yılın ikinci yarısında tek haneli seviyeleri göreceğimizi işaret ediyor.

- Birilerinin yüzde 40'ı bulacak dediği enflasyonda haziran ayı itibari ile yüzde 15.7'yi yakaladık gelişmeler enflasyonun önümüzdeki aylarda çok daha düşük seviyelere gerileyeceğine ve yılın ikinci yarısında tek haneli seviyeleri göreceğimizi işaret ediyor

- Petro kimya önemli bir alan. Bu alandaki kümelenmeyi ve Ceyhan Endüstri Bölgesi'ni bunun için hayata geçireceğiz

- Güvenlik hizmetlerinde kullanılan araç, gereç ve teknik ekipmanda yerli üretimin payını artıracağız.

- AB ile gümrük birliğinin güncellenmesine yönelik çalışmaları tamamlayacağız

- Yerli ürünlerin görünürlük ve farkını arttıracağız

- Fındık hasat döneminde üreticiler aleyhine gelişmelerde TMO'yu görevlendirerek taban fiyat oluşmasını sağladık. TMO'nun taban fiyatlarını açıklayarak fındık üreticilerine müjde vermek istiyorum. Giresun kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 17 lira, Levant kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 16,5 liradır. Mazot, gübre desteği ve alan bazlı destekle kilogram fiyatları 18.5 lira ila 19 lira arasına gelmiş oluyor. Kurban Bayramı akabinde alıma geçiliyor.