En yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay yüzde 48,1
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin "Gelir Dağılımı İstatistikleri" bültenini yayımladı. Buna göre, eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri kapsamında en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay, 2024'te geçen yıla kıyasla 0,6 puan azalarak yüzde 48,1'e indi. En düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay ise 0,2 puan artarak yüzde 6,3'e yükseldi.
Giriş: 27.12.2024 - 16:10 Güncelleme: 27.12.2024 - 16:10