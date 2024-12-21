Otomotiv üretiminde Çin açık ara önde
2023 yılında global otomotiv üretiminin yüzde 32.3'ü Çin'de gerçekleşti. ABD yüzde 11.3 pay ile dünya üretiminde ikinci sırada yer aldı. Elon Musk'ın Tesla'sı ise 1.4 milyar dolarlık pazar değeri ile dünyanın en değerli otomotiv firması oldu. Japonya ise Toyota ve Honda gibi geleneksel markalarının da katkısıyla dünya otomotiv üretiminden yüzde 9.6 pay aldı ve üçüncü oldu. Binek otomobil ve ticari araçları belirten rakamlar Uluslararası Motorlu Taşıtlar Üreticileri Organizasyonu'dan alınmıştır.
Giriş: 21.12.2024 - 18:47 Güncelleme: 21.12.2024 - 18:47