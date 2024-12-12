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        Haberler Gündem İnfo Grafik Orta Doğu’da kişi başına düşen ortalama GSYİH

        Katar 71 bin 600 dolar GSYİH ile Orta Doğu’da birinci sırada

        Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Ekim 2024 Dünya Ekonomik Görünümü'nde açıkladığı verilere göre, Orta Doğu genelinde kişi başına düşen ortalama Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) ortalaması 2024'te 13 bin 700 dolar olsa da bu rakam ülkelere göre büyük fark göstermekte. Katar, kişi başına düşen 71 bin 600 dolar ile dünyada dokuzuncu en yüksek GSYİH'ya sahip ülke olarak bölgede birinci sırada yer aldı. Yemen ise ülkede devam eden insani kriz ve 10 yıllık iç savaş nedeniyle kişi başına düşen 465 dolar GSYİH ile Orta Doğu'nun en son sırasında.

        Giriş: 12.12.2024 - 17:30 Güncelleme: 12.12.2024 - 17:35
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        #GSYİH
        #Orta Doğu

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