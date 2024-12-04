Çocuklara sosyal medya yasağını kim destekliyor?
Avustralya, gençler ve 16 yaşın altındaki çocuklar için sosyal medya yasağını kabul etti. Tedbir, genç Avustralyalılara verilen "sosyal zararı" azaltmayı amaçlıyor ve 2025'in sonlarından itibaren yürürlüğe girmesi planlanıyor. Sosyal medya şirketleri kurallara uymazlarsa 32,5 milyon $'a kadar para cezaları ile karşı karşıya kalacaklar. Bu yılın başlarında yapılan bir Ipsos anketinden elde edilen veriler, 14 yaşın altındaki çocuklar ve gençler için sosyal medyanın tam olarak yasaklanmasını destekleyenlerin sadece Avustralyalıların olmadığını gösteriyor. Ankete katılan 30 ülkedeki katılımcıların üçte ikisi de aynı yasaktan yana.
Giriş: 04.12.2024 - 13:35 Güncelleme: 04.12.2024 - 13:35