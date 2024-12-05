Türkiye 2023'te TIMSS sıralamasını yükseltti
Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu'nca (IEA) dört yılda bir yapılan, 4'üncü ve 8'inci sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen alanlarındaki başarılarının değerlendirildiği ve Türkiye'nin 1999'dan beri katıldığı TIMSS araştırmasının 2023 yılı sonuçları, dünyayla eş zamanlı olarak açıklandı. Türkiye, 4'üncü sınıf fen bilimleri alanında OECD ülkeleri arasında 2'nci, bu alandaki ortalama puanıyla tüm Avrupa ülkeleri arasında da birinci sıraya yerleşti.
Giriş: 05.12.2024 - 15:54 Güncelleme: 05.12.2024 - 15:54