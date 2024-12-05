Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem İnfo Grafik Türkiye 2023’te TIMSS sıralamasını yükseltti

        Türkiye 2023'te TIMSS sıralamasını yükseltti

        Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu'nca (IEA) dört yılda bir yapılan, 4'üncü ve 8'inci sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen alanlarındaki başarılarının değerlendirildiği ve Türkiye'nin 1999'dan beri katıldığı TIMSS araştırmasının 2023 yılı sonuçları, dünyayla eş zamanlı olarak açıklandı. Türkiye, 4'üncü sınıf fen bilimleri alanında OECD ülkeleri arasında 2'nci, bu alandaki ortalama puanıyla tüm Avrupa ülkeleri arasında da birinci sıraya yerleşti.

        Giriş: 05.12.2024 - 15:54 Güncelleme: 05.12.2024 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        #TIMMS

        BAKMADAN GEÇME

        Dünyada bir saatte doğan bebeğin yarısı 9 ülkeden
        Dünyada bir saatte doğan bebeğin yarısı 9 ülkeden
        Çocuklar için sosyal medya yasağına destek
        Çocuklar için sosyal medya yasağına destek
        İstanbul’un en çok suç işlenen ilçeleri
        İstanbul’un en çok suç işlenen ilçeleri
        2024 Kasım enflasyon verileri
        2024 Kasım enflasyon verileri
        Dünyanın ve Türkiye’nin en zenginleri
        Dünyanın ve Türkiye’nin en zenginleri
        Dünyanın en büyük e-ihracatçıları
        Dünyanın en büyük e-ihracatçıları
        Singapurlular dünyanın en hızlı yürüyenleri
        Singapurlular dünyanın en hızlı yürüyenleri
        Dünyanın en büyük ithalatçıları
        Dünyanın en büyük ithalatçıları
        Dünyanın en pahalı caddeleri
        Dünyanın en pahalı caddeleri
        Asya kıtasında kadına şiddet artmaya devam ediyor
        Asya kıtasında kadına şiddet artmaya devam ediyor
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Süper bilgisayarların gücü
        Süper bilgisayarların gücü