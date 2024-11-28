Hangi şehirde kim daha hızlı yürüyor?
Dünyanın 32 şehrinde yaşayanların günlük yürüme hızı üzerine yapılan bir araştırmanın sonucunda dünyanın en hızlı yürüyen şehri Singapur oldu. İkinci sırayı Danimarka'nın başkenti Kopenhag alırken, üçüncü sıraya ise İrlanda'nın başkenti Dublin yerleşti. Araştırmacılar, 32 şehirde engellerden ve kalabalıklardan arındırılmış, geniş, düz bir kaldırıma sahip yoğun bir cadde kullandılar ve 35 kişinin 18 metre boyunca yürüme hızının ortalamasını aldılar.
Giriş: 28.11.2024 - 19:03 Güncelleme: 28.11.2024 - 19:03