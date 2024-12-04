Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem İnfo Grafik Dünyada bir saatte doğan bebeğin yarısı 9 ülkeden

        Dünyada her bir saatte 15 bin bebek doğuyor

        BM'nin Nüfus Beklentileri verilerine göre dünyada her bir saatte 15 bin 81 yeni bebek doğuyor. Yeni doğumların yarısı en yüksek doğum oranlarına sahip 9 ülkede gerçekleşmekte. Yeni doğanların dörtte biri Hindistan veya Çin'de dünyaya gözünü açıyor. BM'nin kaynaklarına göre doğum oranları dünya çapında düşüyor ve yakın zamanda Çin gibi kalabalık nüfusa sahip ülkelerin bile nüfus sayısında düşüş bekleniyor.

        Giriş: 04.12.2024 - 16:35 Güncelleme: 04.12.2024 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        #bebek doğumları

        BAKMADAN GEÇME

        Çocuklar için sosyal medya yasağına destek
        Çocuklar için sosyal medya yasağına destek
        İstanbul’un en çok suç işlenen ilçeleri
        İstanbul’un en çok suç işlenen ilçeleri
        2024 Kasım enflasyon verileri
        2024 Kasım enflasyon verileri
        Dünyanın ve Türkiye’nin en zenginleri
        Dünyanın ve Türkiye’nin en zenginleri
        Dünyanın en büyük e-ihracatçıları
        Dünyanın en büyük e-ihracatçıları
        Singapurlular dünyanın en hızlı yürüyenleri
        Singapurlular dünyanın en hızlı yürüyenleri
        Dünyanın en büyük ithalatçıları
        Dünyanın en büyük ithalatçıları
        Dünyanın en pahalı caddeleri
        Dünyanın en pahalı caddeleri
        Asya kıtasında kadına şiddet artmaya devam ediyor
        Asya kıtasında kadına şiddet artmaya devam ediyor
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Süper bilgisayarların gücü
        Süper bilgisayarların gücü
        Çocuklu hanelerin nüfus içindeki payı
        Çocuklu hanelerin nüfus içindeki payı