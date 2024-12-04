Dünyada her bir saatte 15 bin bebek doğuyor
BM'nin Nüfus Beklentileri verilerine göre dünyada her bir saatte 15 bin 81 yeni bebek doğuyor. Yeni doğumların yarısı en yüksek doğum oranlarına sahip 9 ülkede gerçekleşmekte. Yeni doğanların dörtte biri Hindistan veya Çin'de dünyaya gözünü açıyor. BM'nin kaynaklarına göre doğum oranları dünya çapında düşüyor ve yakın zamanda Çin gibi kalabalık nüfusa sahip ülkelerin bile nüfus sayısında düşüş bekleniyor.
Giriş: 04.12.2024 - 16:35 Güncelleme: 04.12.2024 - 16:35