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Erzurum'un Palandöken ilçesinde, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli anestezi teknikeri Gözde Ç., saat 02.00 sıralarında evine döndükten sonra böbrek ağrısını dindirmek için iddiaya göre kendisine hastaneden getirdiği anestezik maddeyi enjekte etti. Bir süre sonra Gözde Ç.'nin hareketsiz kaldığını fark eden evdeki nişanlısı, 112'yi arayarak yardım istedi. Eve giden sağlık ekipleri, Gözde Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
ADLİ TIP İNCELEME YAPACAK
DHA'da yer alan habere göre genç kızın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı, nişanlısı ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kırıkkale'de acı haberi alan Gözde Ç.'nin aile bireylerinin, kente gelmek için yola çıktıkları belirtildi. Genç kızın cenazesinin yapılan otopsi sonrası ailesi tarafından teslim alınarak, Kırıkkale'ye götürüleceği bildirildi.
2010 yılında hayatını kaybeden Anestesi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Buket Tasmacıoğlu (37).
AYNI HASTANEDE 2 DOKTOR ÖLMÜŞTÜ
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Anestesi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Buket Tasmacıoğlu (37),6 Şubat 2010'da nöbet sonrası hastanedeki odasında ölü bulunmuştu. Olaydan bir yıl sonra 22 Nisan 2011'de de aynı hastanede gece nöbetinden çıktıktan sonra odasına dinlenmeye çekilen Acil Tıp Uzmanı Dr. Fatih Bilge (33) de yaşamını yitirmişti.
2011 yılında hayatını kaybeden Acil Tıp Uzmanı Dr. Fatih Bilge (33).
OTOPSİ RAPORLARI AYNI ÇIKMIŞTI
Otopsi raporlarında her iki doktorun da yüksek dozda anestezik maddeden hayatını kaybettiği belirlenmişti. Dr. Bilge'nin koluna enjekte ettiği belirtilen anestezik 'Propofol' maddesinin dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson'un ölümüne de neden olduğu öne sürülmüştü.
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