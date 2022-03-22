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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ufuk Yıldırım, 4. kez evlendi

Daha önce, "Aşık olduğuma inanırsam hiç gözümü kırpmam, 4. kez de evlenirim. Evlilikten korkmuyorum." açıklamasını yapan şarkıcı Ufuk Yıldırım, dünyaevine girdi. Yıldırım, sevgilisi Fidan Hanım ile birlikte Florida'da nikah masasına oturdu

HABERTURK.COM
  • Ufuk Yıldırım, 4. kez evlendi

    90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Ufuk Yıldırım, Amerika'da evlendi. 51 yaşındaki Yıldırım, sevgilisi Fidan Hanım ile Florida'da dünyaevine girdi.
  • Ufuk Yıldırım, 4. kez evlendi

    "MURADIMIZA ERDİK"

    Bundan sonra yaşamını Florida'da sürdürme kararı alan Ufuk Yıldırım, mutlu günlerinden fotoğrafları da Instagram hesaplarından, "Biz erdik muradımıza, herkes çıksın kerevetine..." notuyla yayınlamayı ihmal etmedi.
  • Ufuk Yıldırım, 4. kez evlendi

    NİKAH SONRASI İLK HAMLE

    Ünlü şarkıcı ile nikah masasına oturan Fidan Hanım'ın sosyal medyada soyadını "Yıldırım" olarak güncellemesi de dikkatlerden kaçmadı.
  • Ufuk Yıldırım, 4. kez evlendi

    "4. KEZ DE EVLENİRİM" DEMİŞTİ

    Nikah masasına oturmaktan korkmadığını ifade eden Yıldırım, 5 yıl önce verdiği bir röportajda, "Aşık olduğuma inanırsam hiç gözümü kırpmam, 4. kez de evlenirim." açıklamasını yapmıştı.
  • Ufuk Yıldırım, 4. kez evlendi

    BİR ÇOCUĞU VAR

    2003 yılında haber spikeri Sonay Dikkaya ile ikinci evliliği yapan Yıldırım’ın bu birliktelikten bir çocuğu bulunuyor.
  • Ufuk Yıldırım, 4. kez evlendi

    UFUK YILDIRIM HAKKINDA

    Önceleri "Grup Vitamin" üyesi olan Ufuk Yıldırım, buradan ayrılarak, ikili müzik grubu "Ufuk-Ercan"ı oluşturdu. İnsanların gülümseyerek dinlediği esprili parçalar yapan Yıldırım, ardından yoluna tek başına devam etme kararı aldı.

    Ufuk Yıldırım, 1994'te "Çabuk Gel Annem", 1996'da "Ufuk Yıldırım 96" ve daha sonrasında iki tane daha müzik albümü yaparak, çalışmalarını sürdürdü. Yıldırım, 1996 senesinde bir otomobil reklamı için "Tutkunum" adlı parçayı seslendirdi. "Tutkunum" parçasının sözünü ilk eşi Burcu Güden ile yazan Ufuk Yıldırım, müziğini ise kendi besteledi. Şarkının klibi ise Abdullah Oğuz tarafından çekildi.

    Yorumculuğun yanı sıra söz yazarı ve besteci olarak da eserler üreten Yıldırım, ayrıca sanatçı Barış Manço ve bazı ünlü isimlerin orkestralarında da çalıştı.

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