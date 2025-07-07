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        Haberler Magazin Ünlüler, üzüntülerini paylaştı

        Ünlüler, üzüntülerini paylaştı

        Pençe - Kilit Harekât bölgesinde bulunan, teröristlerden temizlenmiş olan 852 Rakımlı tepedeki bir mağarada arama - tarama faaliyeti sırasında 19 askerimiz, metan gazından zehirlendi. 12 askerimiz, şehit düştü. Ünlüler, başsağlığı mesajlarıyla üzüntülerini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 11:12 Güncelleme: 07.07.2025 - 12:52
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        "Yüreğimiz yandı"
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        Irak'ın kuzeyinde Pençe - Kilit Harekât bölgesindeki bir mağarada arama - tarama çalışmaları sırasında metan gazından dolayı 12 askerimizin şehit düşmesi, yüreklerimizi dağladı...

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        Hülya Koçyiğit, Yılmaz Erdoğan, İbrahim Büyükak, Berk Oktay, İbrahim Tatlıses ile Ümit Erdim, başsağlığı mesajlarıyla üzüntülerini dile getirdi.

        Hülya Koçyiğit: Ülkemizin güvenliği, huzuru için canlarını feda eden kahraman evlatlarımızın acısıyla yüreğimiz yandı. Ailelerine sabır, milletimize baş sağlığı diliyorum. Evlatlarımızın ruhu şâd, mekânları cennet olsun.

        Yılmaz Erdoğan: Başımız sağ olsun. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde metan gazı nedeniyle şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Gazdan etkilenen askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

        Ümit Erdim: Başımız sağ olsun. Pençe - Kilit Harekâtı bölgesinde bir mağarada arama - tarama faaliyeti yürütüldüğü esnada metan gazına maruz kalarak şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.

        İbrahim Büyükak: Şehit düşen kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

        Berk Oktay: Pençe-Kilit bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyetinde metan gazına maruza kalan 19 Askerimizden 12'si şehit oldu. Türk milletinin başı sağ olsun.

        İbrahim Tatlıses: Pençe-Kilit Harekâtı'nda olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dilerim.

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