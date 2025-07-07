Ünlüler, üzüntülerini paylaştı

Irak'ın kuzeyinde Pençe - Kilit Harekât bölgesindeki bir mağarada arama - tarama çalışmaları sırasında metan gazından dolayı 12 askerimizin şehit düşmesi, yüreklerimizi dağladı...

MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi Haberi Görüntüle

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Hülya Koçyiğit, Yılmaz Erdoğan, İbrahim Büyükak, Berk Oktay, İbrahim Tatlıses ile Ümit Erdim, başsağlığı mesajlarıyla üzüntülerini dile getirdi.

Hülya Koçyiğit: Ülkemizin güvenliği, huzuru için canlarını feda eden kahraman evlatlarımızın acısıyla yüreğimiz yandı. Ailelerine sabır, milletimize baş sağlığı diliyorum. Evlatlarımızın ruhu şâd, mekânları cennet olsun.

Yılmaz Erdoğan: Başımız sağ olsun. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde metan gazı nedeniyle şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Gazdan etkilenen askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

Ümit Erdim: Başımız sağ olsun. Pençe - Kilit Harekâtı bölgesinde bir mağarada arama - tarama faaliyeti yürütüldüğü esnada metan gazına maruz kalarak şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.