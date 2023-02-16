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Ünlülerden yeni yardım

Ünlü isimler, 10 ilimizi etkileyen yıkıcı depremlerin ardından depremzedeler için yapılan faaliyetlerde yardım etmeye devam ediyor. Bazı isimler İstanbul'da depremzedeler için yardım çalışmalarına katılırken, bazıları da soluğu deprem bölgesinde aldı. Ünlü isimler aynı zamanda nakdi yardımda da bulunuyor

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  • Ünlülerden depremzedelere yeni yardım; İbrahim Tatlıses, Gamze Özçelik, Barış Arduç ve Gülşen... - Magazin haberleri

    10 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki şiddetli depremler binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile afet bölgesinde bulunan Gamze Özçelik, Hatay'da konteyner kent kurma çalışmalarını başlattı.
  • Ünlülerden depremzedelere yeni yardım; İbrahim Tatlıses, Gamze Özçelik, Barış Arduç ve Gülşen... - Magazin haberleri

    Gamze Özçelik, "Kuracağımız konteyner mahallelerimize öncelik yalnız kalmış çocuklu kadın, yaşlı ve engelli kardeşlerimizi organize ediyoruz. Daha iyi şartlar sunabilmek ve hizmetimizi arttırabilmek için desteğinize ihtiyacımız var" diyerek destek istedi. 
  • Ünlülerden depremzedelere yeni yardım; İbrahim Tatlıses, Gamze Özçelik, Barış Arduç ve Gülşen... - Magazin haberleri

    Şarkıcı Gülşen de Türkiye'yi yasa boğan ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremlerden etkilenenler için AHBAP Derneği'ne 1 milyon TL bağışta bulundu. 
  • Ünlülerden depremzedelere yeni yardım; İbrahim Tatlıses, Gamze Özçelik, Barış Arduç ve Gülşen... - Magazin haberleri

    Oyuncu Barış Arduç da depremzedeler için harekete geçen ünlü isimler arasında yer alıyor. Arduç da AHBAP Derneği'ne 1 milyon TL bağışta bulundu. 
  • Ünlülerden depremzedelere yeni yardım; İbrahim Tatlıses, Gamze Özçelik, Barış Arduç ve Gülşen... - Magazin haberleri

    İbrahim Tatlıses de depremzedeler için 600 bin TL bağışta bulundu.
  • Ünlülerden depremzedelere yeni yardım; İbrahim Tatlıses, Gamze Özçelik, Barış Arduç ve Gülşen... - Magazin haberleri

    Depremzedeler için nakdi yardımda bulunan diğer isimler...

    • Can Yaman... 1 milyon 800 bin TL

    Ezhel... 100 bin Euro

    • Ebru Gündeş... 1 miyon 500 bin TL

    'Kendine Müzisyen' & Berkcan Güven & Ferit Karakaya... 1 milyon 300 TL

    Kıvanç Tatlıtuğ... 1 milyon 150 bin TL

    Ajda Pekkan... 1 milyon TL

    • Zara & Melek Mosso & Ceylan Ertem & Özgür Can Çoban & Müge Sözen... 2 milyon TL

    Sibel Can... 1 milyon TL

    Murat Boz... 500 bin TL

    Orhan Gencebay… 500 bin TL

    Halit Ergenç - Bergüzar Korel… 400 bin TL

    Burak Yörük... 100 bin TL

    Edis… 400 bin TL

    Hülya Avşar... 250 bin TL

    Çağatay Ulusoy... 250 bin TL

    Mustafa Ceceli... 200 bin TL

    Melis Sezen... 200 bin TL

    Sefo... 200 bin TL

    Aras Bulut İynemli... 200 bin TL

    Kerem Bürsin... 200 bin TL

    Burak Deniz… 150 bin TL

    İrem Derici... 150 bin TL

    Gülben Ergen... 150 bin TL

    Celil Nalçakan… 100 bin TL

    Gökçe Bahadır - Emir Ersoy... 100 bin TL

    Zuhal Topal... 100 bin TL

    Ziynet Sali... 100 bin TL

    • Sarp Apak... 100 bin TL

    Fotoğraflar: AA, Instagram, İHA

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