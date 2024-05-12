UNRWA: Gazze'nin güneyindeki Refah'tan 300 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığı tahmin ediliyor

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin bölge dışına çıkmak için kullandığı tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.