"Urartular büyük bir maden ağına sahip, bunu her alanda görebiliyoruz. Duvar süslemelerinden de bunu anlıyoruz. Bu buluntu da bir duvar süslemesi. Ortasında ve köşelerinde duvara sabitlenen süsleme öğeleri var. Üzerinde kapalı tomurcuklar yer alıyor. Merkezinde yine kabartılı süslemeler var. 2 gün nemli toprağında bıraktık. Şu an güneş görmeyen bir noktada temizleme çalışmalarına başladık."