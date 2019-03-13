Olay, 10 Mart Pazar günü Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İsmail A. (24) üvey babası Kenan Mesut Sertkaya ile tartışmaya başladı. Üvey babasından para isteyen İsmail A., parayı alamayınca Kenan Mesut Sertkaya’ın kafasına ekmek bıçağı sapladı. İsmail A. daha sonra olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Sertkaya ise hastanede tedavi altına alındı.



POLİSLERİ FARK EDİNCE KAÇMAK İSTEDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, üvey babasını kafasından bıçaklayan İsmail A.’nın Narlıca Mahallesi’nde olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine cinayet büro ekipleri mahalleye giderek şahsı araştırmaya başladı. Polisleri fark eden İsmail A. 27 Mayıs Caddesi üzerinde kaçtığı sırada kısa süren kovalamaca sonucunda yakalandı.



“İSTEYEREK OLMADI”

Sağlık kontrolüne getirilen İsmail A. gazetecilerin sorularına, "Pişmanım isteyerek olmadı. Babam alkollüydü, bende pişmanım. Oda farkında zaten” yanıtını verdi. Şahıs daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.