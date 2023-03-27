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Uykusuz kalmak beynin mikro uykuya geçmesine neden oluyor

Uyku, vücudun işlevini yerine getirmesi için oldukça önemli. Bu yüzden, uzmanlar herkesin rutin bir uyku düzeni olması gerektiğini belirtiyor. Aksi halde uykusuzluk, kişinin bütün aktivitelerini yavaşlatıyor.

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  • Uykusuz kalmak beynin mikro uykuya geçmesine neden oluyor

    Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, yürütücü, duygusal ve bedensel işlevler için uyku gereklidir ve yetersiz uyku; diyabet, kalp hastalığı, obezite ve depresyon dâhil olmak üzere çeşitli hastalıkların riskini artırabilir.
  • Uykusuz kalmak beynin mikro uykuya geçmesine neden oluyor

    Uzmanlar, insanların her 24 saatte bir aynı aralıkta altı ila sekiz saatlik tutarlı bir uykuya ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Ancak yine de birçok kişinin, özellikle öğrencilerin tüm gece ayakta kalması çok sık rastlanan bir durum.
  • Uykusuz kalmak beynin mikro uykuya geçmesine neden oluyor

    New York City'deki Mount Sinai Hastanesinde uyku tıbbı görevlisi Dr. Oren Cohen, uyku yoksunluğunun bu aşamasında uyku ile uyanıklığı birbirinden ayırmanın zor olabileceğini söyledi. Cohen, birisi 24 saati uykusuz geçirmeye başladığında, beyin aktivitelerinin, uyanık gibi görünseler bile uyku-uyanıklık sınırında olduklarına dair sinyaller verdiğini söyledi. 
  • Uykusuz kalmak beynin mikro uykuya geçmesine neden oluyor

    Buna, uyku ihlali veya mikro uyku denir. Uykusuz insanlar uyanık gibi görünürler, ancak beyinleri istemsiz olarak, dikkatsizlik veya halüsinasyon aralıklarını içerebilen bir tür anormal uykuya dalar.
  • Uykusuz kalmak beynin mikro uykuya geçmesine neden oluyor

    Ancak insanların tam olarak ne kadar süre uykusuz kalabileceklerini ve ortaya çıkan yan etkilerin zaman çizelgesini kesin olarak belirlemek zor olabilir. Uzmanlar, uykusuzluğun yıkıcı sonuçları olduğunu ve bunu insanlarda araştırmanın etik olmadığını söylüyor. 
  • Uykusuz kalmak beynin mikro uykuya geçmesine neden oluyor

    Nature and Science of Sleep'te yayınlanan 2019 yılına ait bir çalışma, 16 saatlik uyku yoksunluğunun nispeten normal olabileceğini kaydetti. Ancak 16 saat sonra deneklerin dikkat eksiklikleri önemli ölçüde arttı. Bu durum, kronik uykusuzluğu olan katılımcılar için çok daha kötüydü.
  • Uykusuz kalmak beynin mikro uykuya geçmesine neden oluyor

    Cleveland Clinic'e göre 24 saat uyku yoksunluğunun etkileri arasında reaksiyon süresinin azalması, konuşma bozukluğu, karar vermede bozulma, hafıza ve dikkatte azalma, sinirlilik, görme bozukluğu, işitme ve el-göz koordinasyonunda bozulma ve titreme yer alıyor.

    Kaynak: Live Science

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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