Yerel haber sitesi North Jersey'in haberine göre, Suriye kökenli bir aile hukuku ve göçmenlik avukatı olan Kahf, 23 Mart Perşembe günü Kuran-ı Kerim'in bir nüshası üzerine yemin etti.

Kahf, devlet hakimi olarak görev yapan ilk Müslüman kadın olmasa da kürsüde başörtüsü takan ilk kişi oldu.

Fotoğraf: AP