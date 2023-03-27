Bir süre İngiliz devleti, İrlanda için mısır ithal etmeye çalıştı ancak bu politika başarılı olamadı. İngiliz devletinin bazı üyeleri, yaşananları İrlanda halkının tembelliğine karşı olarak Tanrı'nın takdiri olarak gördüler.

Bu sırada devlet bir bayındırlık programı açtı ve İrlanda halkını taş yollar inşa ederek küçük bir miktar para kazanma şansı verdiler ancak halk zaten güçsüzdü ve ağır koşullar nedeniyle ve yetersiz beslenmeden birçok kişi hayatını kaybetti.