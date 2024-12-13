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        Van'da okullar tatil edildi

        Van'da yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 00:49 Güncelleme: 13.12.2024 - 00:49
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        Van'da okullar tatil edildi
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        Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, ilde yoğun kar, buzlanma ve sis etkili oluyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki resmi ve özel olmak üzere tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

        Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe ya da anaokuluna giden kamu çalışanı anneler de izinli sayılacak.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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