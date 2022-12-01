"Eşime kadın doktor baksın" dedi! Doktorun burnunu kırdı!

İzmir'de olay, saat 14.00 sıralarında, Tepecik Kadın Doğum Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kadın doğum asistanı Furkan Balcı ile eşi A.K.'nın muayenesinde kadın doktor isteyen M.A.K. arasında tartışma çıktı.
TARTIŞMA BÜYÜDÜ, DOKTORA YUMRUK ATTI
DHA'da yer alan habere göre çıkan tartışma kısa sürede büyürken M.A.K., doktor Balcı'ya yumruk attı.
DOKTORUN BURNU KIRILDI
Burnu kırılan Balcı tedaviye alınırken, hakkında şikayetçi olduğu M.A.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili başlatılan inceleme polis tarafından sürdürülüyor.
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