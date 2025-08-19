Vasco da Gama'nın gözü Gabriel Paulista'da!

Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Gabriel Paulista'ya ülkesinden ilgi var.

Brezilya ekibi Vasco da Gama'nın futbol direktörü Admar Lopes, Eyüpspor maçını tribünden izlerken Gabriel Paulista'yı takibe aldı.

Galatasaray'dan Carlos Cuesta için de girişimlerde bulunan Brezilya temsilcisi, Paulista'yı da listesine ekledi.

KISA SÜRE İÇİNDE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEK

Bir süredir bir başka Brezilya ekibi Corinthians'ın da gündeminde olan Paulista için kısa süre içinde görüşmelerin gerçekleşmesi bekleniyor.

Eyüpspor maçında iyi bir performans ortaya koyan ve son golün asistini yapan Paulista için Beşiktaş yönetimi gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır.

Paulista'nın ayrılması halinde Beşiktaş'ta stoper arayışları hızlanacak.