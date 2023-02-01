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Venüs Balık burcunda! Aşk kapıda: Burçlar nasıl etkilenecek?

2022 yılın son Merkür retrosu 19 Ocak tarihinde son buldu. Yorgun bir süreci geride bırakırken aşkın doruklarda yaşanacağı Venüz Balık burcuna geçiş yaptı. 2023 yılının ilk gezegen olayı gerçekleşirken aşkın adeta şifa gibi geleceği günlerin başlamasıyla birlikte diğer burçlar da bu durumdan etkilenecek. Balık burcuna geçen Venüs en çok su grubundaki burçları etkileyecek. Bu hafta itibarıyla karmaşalar son bulacak ve netleşmeler yaşanacak. Sevgi anlayışımızı, zevklerimizi, ilişkileri anlatan Venüs, artık Balık burcunda. Peki, Balık burcuna geçen Venüs burçları nasıl etkileyecek? İşte Balık burcuna geçen Venüs'ün etkileri...

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  • Venüs Balık burcunda! Aşk kapıda: Burçlar nasıl etkilenecek?

    Koç burçlarını neler bekliyor?

    Venüs'ün Balık burcu yolculuğuyla birlikte Koç burçları, biraz kendilerine dönecek ve kalplerine iyi gelecek şeyler yapacak. Bu dönemde gizli aşklara çekilme ihtimalleri yüksek, dikkatli olsunlar. Sağlığınız iyileşiyor. Yurtdışı imkanları.
  • Venüs Balık burcunda! Aşk kapıda: Burçlar nasıl etkilenecek?

    Boğa burçlarını neler bekliyor?

    Venüs'ün Balık burcu yolculuğuyla birlikte Boğa burçları, farklı ortam ve davetlere katılacak. Kalabalıklara karışmaktan, yeni insanlarla tanışmaktan çekinmesinler, şans onlardan yana. Davet ve organizasyonlar arasında tüm gözler üzerinizde.
  • Venüs Balık burcunda! Aşk kapıda: Burçlar nasıl etkilenecek?

    İkizler burçlarını neler bekliyor?

    Venüs'ün Balık burcu yolculuğuyla birlikte İkizler burçları, kariyer konusunda şanslı bir döneme giriş yapacak. Bu dönemde yeni görüşmeler ve başvurular yapmaktan, kariyerleriyle ilgili adımlar atmaktan çekinmesinler. Kariyerde zirve.
  • Venüs Balık burcunda! Aşk kapıda: Burçlar nasıl etkilenecek?

    Yengeç burçlarını neler bekliyor?

    Venüs'ün Balık burcu yolculuğuyla birlikte Yengeç burçları, hayata karşı bakış açılarını değiştirecek insanlarla karşılaşacak. Yurt dışı konularında ve akademik alanda adımlar atmaktan çekinmesinler, şans onlardan yana. Eşinizin ailesinden destek var.. Devleti ilgilendiren konularda finansal fırsat.
  • Venüs Balık burcunda! Aşk kapıda: Burçlar nasıl etkilenecek?

    Aslan burçlarını neler bekliyor?

    Venüs'ün Balık burcu yolculuğuyla birlikte Aslan burçları, vergi borçları, sigortalar, kredi, davalar ve yatırım alanında şanslı bir döneme giriş yapacak. Bu dönemde daha tutkulu aşklara çekilebilirler, dikkatli olsunlar. Borçlar bitiyor.
  • Venüs Balık burcunda! Aşk kapıda: Burçlar nasıl etkilenecek?

    Başak burçlarını neler bekliyor?

    Venüs'ün Balık burcu yolculuğuyla birlikte Başak burçları, ilişkilerinde var olan problemleri çözecekleri bir döneme giriş yapıyor. Bekar Başak burçları bu dönemde aradıkları adaylarla karşılaşabilir, çok detaycı olmamaya dikkat etsinler. İlişkileriniz düzeliyor.
  • Venüs Balık burcunda! Aşk kapıda: Burçlar nasıl etkilenecek?

    Terazi burçlarını neler bekliyor?

    Venüs'ün Balık burcu yolculuğuyla birlikte Terazi burçları, yeni iş fırsatlarıyla karşılaşabilir, yeni projelere dahil olabilirler. Aşk arayan Terazi burçları, iş ortamında yeni birileriyle tanışabilir. Yeni iş fırsatları.
  • Venüs Balık burcunda! Aşk kapıda: Burçlar nasıl etkilenecek?

    Akrep burçlarını neler bekliyor?

    Aşk, aşk, aşk. Venüs'ün Balık burcu yolculuğuyla birlikte Akrep burçları, flört konusunda şanslı bir döneme giriş yapıyor. İlişkisi olan Akrep burçları partneriyle güzel vakit geçirirken; çocukları olan Akrep burçları ise ailecek keyifli ve eğlenceli vakit geçirecekleri bir dönem yaşayacak.
  • Venüs Balık burcunda! Aşk kapıda: Burçlar nasıl etkilenecek?

    Yay burçlarını neler bekliyor?

    Ailenizden destek var. Venüs'ün Balık burcu yolcuğuyla birlikte Yay burçları, evlerini güzelleştirebilir ya da aileleriyle ilgili problemlerini çözebilir. Taşınmak isteyen Yay burçları, bu dönemi mutlaka kullanmalı.
  • Venüs Balık burcunda! Aşk kapıda: Burçlar nasıl etkilenecek?

    Oğlak burçlarını neler bekliyor?

    Venüs'ün Balık burcu yolculuğuyla birlikte Oğlak burçları, ortamların aranan insanı olabilir. Arkadaşlarıyla küçük hafta sonu kaçamakları yapabilir ya da yeni eğitimler alabilirler. Bu dönemde yeni arkadaş edinebilirler. Aşk arayan Oğlak burçları, sosyal çevrelerine daha dikkatli bakmalı. Seyahatler gündeminizde.
  • Venüs Balık burcunda! Aşk kapıda: Burçlar nasıl etkilenecek?

    Kova burçlarını neler bekliyor?

    Para, para , para. Venüs'ün Balık burcu yolcuğuyla birlikte Kova burçları, parasal konularda daha şanslı olacakları bir döneme giriş yapıyor. Yeni gelir kaynakları bulabilir, paralarının bereketinin artığına şahit olabilirler.
  • Venüs Balık burcunda! Aşk kapıda: Burçlar nasıl etkilenecek?

    Balık burçlarını neler bekliyor?

    Aşk, kısmet ve fırsatın ta kendisi sizsiniz. Balık burçları Venüs gezegeninin burçlarındaki yolculuğuyla birlikte, tarzları ve tavırları ile daha çok dikkat çekecekleri bir döneme giriş yapacak. Yeni başlangıçlar yapmaktan geri durmasınlar.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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