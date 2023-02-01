Venüs Balık burcunda! Aşk kapıda: Burçlar nasıl etkilenecek?

Balık burçlarını neler bekliyor?

Aşk, kısmet ve fırsatın ta kendisi sizsiniz. Balık burçları Venüs gezegeninin burçlarındaki yolculuğuyla birlikte, tarzları ve tavırları ile daha çok dikkat çekecekleri bir döneme giriş yapacak. Yeni başlangıçlar yapmaktan geri durmasınlar.