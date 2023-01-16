Aşkınızın devamı tek bir cümleye bağlı olabilir! Burçlara asla söylenmemesi gereken şeyler

Yengeç burcu

Eğer bir yengeç burcuna yapmacık hareketler yapar ya da ona pembe dahi olsa yalan söylerseniz o kişiyi tamamen kaybedersiniz. Çünkü yengeç burcu zaten söylediğiniz yalanın doğrusunu biliyordur ve siz konuşurken o kafasında sizin helvanızı kavuruyor olacaktır.