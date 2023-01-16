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Aşkınızın devamı tek bir cümleye bağlı olabilir! Burçlara asla söylenmemesi gereken şeyler

Burçların karakterleri yansıttığı bilinen bir gerçek. Buna göre her burcun farklı farklı özellikleri bulunur. Herkesin mutlaka hassas olduğu ve asla duymak istediği cümleler vardır. Burçların yansıttığı farklı kişiliklerin ise duymaktan hiç hoşlanmadığı cümleler çılgına dönmesinin en önemli nedeni sayılabiliyor. Duygusal birlikteliklerde karşınızdaki kişiyi tanımanın adına hangi burcun nelerden hoşlanmadığını, hangi cümleleri söylememek gerektiğini bilmekte fayda var. İşte burçların duymaktan hiç hoşlanmadıkları cümleler…

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  • Aşkınızın devamı tek bir cümleye bağlı olabilir! Burçlara asla söylenmemesi gereken şeyler

    Koç burcu

    Koç burcu insanlara kararlı oldukları hedefleri hakkında bunlar sadece bir hayal derseniz kulaklarından ateş fışkırdığını bile görebilirsiniz.
  • Aşkınızın devamı tek bir cümleye bağlı olabilir! Burçlara asla söylenmemesi gereken şeyler

    Boğa burcu

    Boğa burcunun arkasından iş çevirmek ona yapabileceğiniz en kötü şey olur. Boğa burçları yılandan korkmazlar yalandan korktukları kadar.

     
  • Aşkınızın devamı tek bir cümleye bağlı olabilir! Burçlara asla söylenmemesi gereken şeyler

    İkizler burcu

    İkizler burcunu kaybetmenize neden olacak en temel şey onun hevesle anlattığı bir şeyi dinlememek ve sonra konuşuruz ya diye o kişiyi geçiştirmek olur.
  • Aşkınızın devamı tek bir cümleye bağlı olabilir! Burçlara asla söylenmemesi gereken şeyler

    Yengeç burcu

    Eğer bir yengeç burcuna yapmacık hareketler yapar ya da ona pembe dahi olsa yalan söylerseniz o kişiyi tamamen kaybedersiniz. Çünkü yengeç burcu zaten söylediğiniz yalanın doğrusunu biliyordur ve siz konuşurken o kafasında sizin helvanızı kavuruyor olacaktır.

     
  • Aşkınızın devamı tek bir cümleye bağlı olabilir! Burçlara asla söylenmemesi gereken şeyler

    Aslan burcu

    Eğer bir aslan burcundan yardım alır ve daha sonra o işi kendiniz yapmış gibi davranır ve bir teşekkürü bile fazla görürseniz sizi anında silebilir.
  • Aşkınızın devamı tek bir cümleye bağlı olabilir! Burçlara asla söylenmemesi gereken şeyler

    Başak burcu

    Başak burçlarının mükemmeliyetçi olduklarını bilmeyen yoktur herhalde. Eğer bu burcun yaptığı bir işi eleştirirseniz ve bunu özellikle de insanların içinde yaparsanız vay halinize.
  • Aşkınızın devamı tek bir cümleye bağlı olabilir! Burçlara asla söylenmemesi gereken şeyler

    Terazi burcu

    Terazi burçları zekalarına çok güvenirler. Bu nedenle bir terazi burcuna söylenmemesi gereken şey ise zekasını küçümseyecek herhangi bir cümledir.
  • Aşkınızın devamı tek bir cümleye bağlı olabilir! Burçlara asla söylenmemesi gereken şeyler

    Akrep burcu

    Akrep burçlarının en nefret ettikleri şey ise onların sevmedikleri insanlar ile samimi olup o insanları övmeniz. Eğer bir akrep burcuna bunu yaparsanız sizden ışık hızı ile soğuyabilir.
  • Aşkınızın devamı tek bir cümleye bağlı olabilir! Burçlara asla söylenmemesi gereken şeyler

    Yay burcu

    Bilemiyorum kelimesi yay burçlarının duymayı en sevmedikleri kelimedir. Çünkü yay burçları netlikten hoşlanır. Eğer siz kararsız bir hareket sergilerseniz yay burcunu kaybetmeniz kaçınılmazdır.
  • Aşkınızın devamı tek bir cümleye bağlı olabilir! Burçlara asla söylenmemesi gereken şeyler

    Oğlak burcu

    Oğlak burçları ile yarışa girmek bu insanlara yapabileceğiniz en büyük kötülüktür. Çünkü sizin onunla yarışabileceğinizi düşünmezler ve sizin çabanız onlar için sadece boş bir davranıştır.
  • Aşkınızın devamı tek bir cümleye bağlı olabilir! Burçlara asla söylenmemesi gereken şeyler

    Kova burcu

    Kova burcunun yanında başka bir insana ırkçılık ya da cinsiyetçilik yapmaya kalkarsanız sizi üç hayırla evinize gönderebilir.
  • Aşkınızın devamı tek bir cümleye bağlı olabilir! Burçlara asla söylenmemesi gereken şeyler

    Balık burcu

    Balık burcunun yaptığı fedakarlıkları görmezden gelerek karşısına geçip 'sen bana ne yaptın ki' demek ona bir tokat atmaktan bile daha ağır olabilir.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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