Şans bu yıl kapıyı çalacak! İşte 2023'de zengin olacak burçlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şans bu yıl kapıyı çalacak! İşte 2023'de zengin olacak burçlar

Ekonomik olarak oldukça zor bir yılı geride bırakırken parasal anlamda feraha ermeyi hayal edenlerin sayısı bir hayli fazla. 2023 yılına girmemizle birlikte burçların neleri beklediği ise en çok merak edilenler arasında. Yeni yıldan iş, aşk ve bol para bekleyenler için şans kapıda. Astrologlar 2023 yılında bazı kişilerin parasal açıdan çok daha şanslı olacağını söylüyor. Özellikle bazı burçlar bu sene paraya para demeyecekler. İşte 2023 yılında zengin olma ihtimali en yüksek burçlar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Şans bu yıl kapıyı çalacak! İşte 2023'de zengin olacak burçlar

    BAŞAK BURCU

    Başak 2023 yılında zengin olma potansiyeli en yüksek burçlar arasında yer alıyor. Önlerine birçok kapı açılacak ve onları başarının zirvesine taşıyacak. Her şeyi mükemmel yapma takıntıları bu sene onlara şans ve iyilik getirecek.
  • Şans bu yıl kapıyı çalacak! İşte 2023'de zengin olacak burçlar

    BOĞA BURCU

    Boğa burçları bu yıl potansiyel yeteneklerini en çok geliştirdiği yıl olacak. Yeni yılda en şanslı burçlardan biri olacak olan Boğa Burcunda ciddi bir dönüşüm yaşanacak. Bu refahlarını geliştirmede belirleyici etken olacak. Uzun süredir yaptıkları yatırımların karşılığını bulacak olan Boğa burçları inatçı yapıları sayesinde 2023 yılında tuttuklarını koparacaklar. Aynı zamanda boğa burcu bu sene yönetici gezegeni nedeniyle çok çalışmak zorunda kalacak.
  • Şans bu yıl kapıyı çalacak! İşte 2023'de zengin olacak burçlar

    YAY BURCU

    Yay, 2023 yılının en iyimser burcu olarak görülüyor. Bu yıl evren yay burçlarını sıkı çalıştıkları için bol bol ödüllendirecek. Yay burçlarının evrenden gelecek mesajlara kulak vermeleri gerekiyor.
  • Şans bu yıl kapıyı çalacak! İşte 2023'de zengin olacak burçlar

    KOVA BURCU

    Kova Burcu için yeni yıl yepyeni kariyer hedeflerini getirecek. Kova burçlarını 2023'te pek çok sürpriz bekliyor. Finansal açıdan bakıldığında ortaya çıkan fırsatları kaçırmamak için hızla uyum sağlamayı ve çözüm bulmayı öğrenmeleri gerekiyor. 2023 yılı oldukça meşakkatli olacak ama sonunda başarılı olacaklar. Bu burcun insanları çok fazla enerjiye, dinamizme ve yaratıcılığa sahip olacak. Profesyonel planları başarıyla sonuçlanacak. Araba almak isteyen Kova burçları son model arabaları ve evleri olacak. Kova burçlarının bu sessiz yükselişi en güzel dönüşüm olacak.

     
  • Şans bu yıl kapıyı çalacak! İşte 2023'de zengin olacak burçlar

    TERAZİ BURCU

    2023 para burcuna göre yeni yıl Terazi burcuna bilgelik, sakinlik, ilerleme ve tutarlılık getirecek. Teraziler bu yıl çok yaratıcı ve stratejik fikirlere sahip olacak. Şubat ayının sonuna kadar yatırım yapmak için iyi bir zaman dilimindeler.
  • Şans bu yıl kapıyı çalacak! İşte 2023'de zengin olacak burçlar

    KOÇ BURCU

    Ciddi bir atak yaşayacak olan Koç Burçları bulundukları iş sürecinden daha yükseğe çıkacak. Keskin zekaya sahip olan Koç burçları, uzun süredir beklettikleri projeleri sayesinde konumsal sıçramalar sayesinde paranın kapılarını sonuna kadar açacak.
  • Şans bu yıl kapıyı çalacak! İşte 2023'de zengin olacak burçlar

    ASLAN BURCU

    İş anlamında uzun süredir beklettikleri kararlarını Mayıs ayında netleştirecek olan Aslan burçları için dönüşüm kapıda. Etraflarından da destek alacak olan Aslan burçları 2023 yılında maddi açıdan en şanslı burçlar listesindeki yerlerini aldılar. Hedeflerine odaklanacak olan Aslan burçları bu hızla uluslararası bir yükselişe bile gidebilir.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.