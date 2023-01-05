2022 yılının son Merkür retrosu ocak ayında etkilerini gösterecek! İşte Merkür retrosunun burçlara etkileri

Yeni yıla Merkür Retrosu ile başlamış bulunmaktayız. Merkür, 28 Aralık tarihinde durağan harekete geçecek ve 30 Aralık tarihinde retro hareketine başladı. Bu yolculuk 19 Ocak tarihine kadar sürecek. Halihazırda Mars retrosu devam ederken, Mars'ın İkizler burcundaki retro hareketini bu dönemde Merkür yöneteceği için oldukça karmik günlerden geçebiliriz. Bu dönemde hayat akışımız yavaşlayacak ve geçmiş konular gündemimizde olacaktır. Kendimizi ifade etme, kararlar alma, sözlerimizi tutmaya dair pek çok öğreti barındıran bu süreç, aynı zamanda yeni başlangıçlar için bir arınma dönemi olacaktır. Bu dönemi yeni hayatımızı nasıl yapılandırmamız gerektiğine dair planlamalarla geçirmek süreci verimli kılabilir.