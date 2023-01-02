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Terapistler öneriyor! Cinsel sorunlardan kurtulmanın yolu: Bununla cinsel hayatınızı renklendirin!

Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) cinsel terapistleri, cinsel sorunların hem erkekte hem de sıklıkla görüldüğünü ve bu can sıkıcı durumdan kurtulmanın mümkün olduğunu belirtiyor. Terapistler, sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşam için doğal ürünlerin tercih edilmesi gerektiğinin altını çizerek, özellikle ABD ve Avrupa'da yoğun olarak kullanılan güvenli ve doğal gıda takviyeleri satan yerlerin yaygınlaşması gerektiğini belirtiyor.

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  • Terapistler öneriyor! Cinsel sorunlardan kurtulmanın yolu: Bununla cinsel hayatınızı renklendirin!

    Sağlıklı gıdaları tüketmek sadce genel sağlık için değil cinsel yaşam için de oldukça önemli. Cinsel yaşamın sorunsuz bir şekiğlde ilerlemesi sanıldığından çok daha önem teşkil ediyor. Sağlıksız gıda tüketimi cinsel sorunları da beraberinde getiriyor. Bununla birlikte sağlıklı ve doğal ürünler cinsel yaşamın çok daha sağlıklı olmasına olanak sağlıyor. Hormonlu ve suni ürünlerin hayatımıza iyiden iyiye girdiği günümüzde cinsel sağlığına özen gösteren ve ilişkinin uzun sürmesini isteyenlerin tercih ettiği 'güvenli ve doğal gıda takviyeleri'ne olan ilgi her geçen gün artıyor. 
  • Terapistler öneriyor! Cinsel sorunlardan kurtulmanın yolu: Bununla cinsel hayatınızı renklendirin!

    Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) cinsel terapistleri, sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşam için kişilerin doğal ürünleri tercih ettiklerini ifade ederek, özellikle ABD ve Avrupa’da yoğun olarak kullanılan güvenli ve doğal gıda takviyeleri satan yerlerin yaygınlaşması gerektiğini belirtiyor.
  • Terapistler öneriyor! Cinsel sorunlardan kurtulmanın yolu: Bununla cinsel hayatınızı renklendirin!

    "BANKA KREDİSİ Mİ KASADAKİ NAKİT Mİ? POLEMİĞİ"

    Her şeyin sunileştiği modern dünyada her şeyin doğalının arandığına dikkat çeken CİSED Genel Başkanı, Psikoterapist Dr. Cem Keçe; "Besinlerin doğalını yeme arayışı, suni güzellik yerine doğal güzellik arayışı yakın ilişkilerde doğallık arayışına dönüştü. 
  • Terapistler öneriyor! Cinsel sorunlardan kurtulmanın yolu: Bununla cinsel hayatınızı renklendirin!

    Bu durum cinsel istek ve uyarılmayı arttıran ilaçların kullanımının arttığı son yıllarda güvenli ve doğal gıda takviyelerine olan ilgiyi de arttırdı. Ama çok yanlış bir şekilde sanki bu iki durum yani ilaçlar ve gıda takviyeleri birbirinin alternatifi gibi bir algı ortaya çıktı. 'Banka kredisi mi kasadaki nakit mi?' şeklinde bir polemik ortaya çıktı.
  • Terapistler öneriyor! Cinsel sorunlardan kurtulmanın yolu: Bununla cinsel hayatınızı renklendirin!

    Oysa gerçek böyle değil, ilaçlar ve gıda takviyeleri birbirini destekliyor ve birlikte kullanıldıklarında sonuçları daha güçlü ortaya çıkıyor, memnuniyet artıyor. Organik yani bedensel sorunlar nedeniyle cinsel istek ve uyarılma sorunu yaşayan çiftlere hekimler cinsel isteği ve sertleşmeyi arttıran ilaçlar öneriyor veya psikiyatrik bozukluğu olan hastalara hekimler psikiyatrik ilaçlar veriyor.
  • Terapistler öneriyor! Cinsel sorunlardan kurtulmanın yolu: Bununla cinsel hayatınızı renklendirin!

    Onaylı ve bilimsel yayınlarla etkinliği kanıtlanmış güvenli ve doğal gıda takviyeleri, sertleşme ve cinsel isteği arttıran ilaçların etkinliğini arttırabiliyor veya psikiyatrik ilaçların cinsel yan etkilerini azaltabiliyor." dedi.
  • Terapistler öneriyor! Cinsel sorunlardan kurtulmanın yolu: Bununla cinsel hayatınızı renklendirin!

    "GÜVENLİ DOĞAL ÜRÜNLERİN KULLANIMINI ÖNERİYORUZ"

    CİSED cinsel terapistlerinin cinsel ilgi ve uyarılma bozukluğu yaşayan erkekler ve kadınlara, tüm dünyada uzun yıllardır kullanılan, etkinlikleri klinik çalışmalarla ispatlanmış, güvenli ve doğal gıda takviyelerini önerdiğini söyleyen Keçe; "CİSED cinsel terapistleri olarak cinsel isteği ve cinsel uyarılmayı arttırmak için güvenli ve doğal gıda takviyelerini çiftlere öneriyoruz. 
  • Terapistler öneriyor! Cinsel sorunlardan kurtulmanın yolu: Bununla cinsel hayatınızı renklendirin!

    Bu ürünlerin düzenli kullanımı; cinsel isteği arttırmaya, cinsel uyarılmayı kolaylaştırmaya, cinsellikten alınan hazzın devamına yardımcı olabilir ve çiftlerin cinsel yaşamlarında büyük fark yaratabilir." dedi.
  • Terapistler öneriyor! Cinsel sorunlardan kurtulmanın yolu: Bununla cinsel hayatınızı renklendirin!

    "CİNSEL SORUNLAR HEM KADIN HEM ERKEĞİ ETKİLİYOR"

    Cinsel hayatı aktif olan her on kadından sekizinin, her on erkekten yedisinin hayatının bir döneminde cinsel işlev bozukluğu yaşadığına dikkat çeken Keçe; "Cinsel istek, cinsel uyarılma, plato, boşalma/orgazm ve çözülme (cinsel doyum) şeklindeki beşli cinsel siklusun herhangi bir evresinde bir bozulma olmasına veya cinsel siklusta olmayan ağrı, acı, kanama, tiksinti, korku, endişe gibi olumsuz durumların cinsel siklusa eşlik etmesine cinsel işlev bozukluğu (CİB) denir. 
  • Terapistler öneriyor! Cinsel sorunlardan kurtulmanın yolu: Bununla cinsel hayatınızı renklendirin!

    Sertleşme bozukluğu, erken boşalma, kadında orgazm bozukluğu, vajinismus gibi CİB'ları, hem ruhsal hem cinsel hem de ilişkisel sorunlara neden olurlar ve cinsel terapistten alınacak cinsel terapi veya hekimlerden alınacak cinsel tedaviler ile kolaylıkla çözülürler. Tedavi olmayı asla ertelemeyin." diye bilgi verdi.
  • Terapistler öneriyor! Cinsel sorunlardan kurtulmanın yolu: Bununla cinsel hayatınızı renklendirin!

    "40 YAŞ ÜSTÜ ERKEKLERİN YARISI CİNSEL BİR SORUN YAŞIYOR"

    Cinsellikte mutlu olmanın her bireyin hakkı olduğunu savunan Keçe, "CİSED’in yaptığı anket çalışmalarına göre 40 yaş ve üzeri erkeklerin yaklaşık yüzde 50’si zaman zaman cinsel istek azlığı ve sertleşme sorunu yaşıyor, bu oran 60 yaş üzerinde yüzde 80’lere ulaşıyor. Kadınlarında yüzde 40’ı cinsel istek ve uyarılma sorunları yaşıyor. Tabi bu durum çiftin partner ilişkisini ve ruh sağlıklarını olumsuz etkiliyor.

    Oysa cinsellikte mutlu olmak hem seçimlerde, davranışlarda, konuşmalarda gizlidir, hem de gerektiğinde ilaçlarla, güvenli ve doğal gıda takviyelerinin birlikte veya ayrı ayrı kullanılmasında gizlidir.

    Cinsel isteklere ulaşma ve bundan doyum sağlama durumu olarak bilinen cinsel mutluluk, zihinsel, ruhsal, bedensel, duygusal ve ilişkisel bir yeterlik halidir, cinsel isteklere eksiksiz bir biçimde ve düzenli olarak erişmekten duyulan kıvanç durumudur ve cinsel bir istek yerine geldiğinde duyumsanan sevinçtir.
  • Terapistler öneriyor! Cinsel sorunlardan kurtulmanın yolu: Bununla cinsel hayatınızı renklendirin!

    Cinsel isteklere ulaşma ve bundan doyum sağlama durumu olarak bilinen cinsel mutluluk, zihinsel, ruhsal, bedensel, duygusal ve ilişkisel bir yeterlik halidir, cinsel isteklere eksiksiz bir biçimde ve düzenli olarak erişmekten duyulan kıvanç durumudur ve cinsel bir istek yerine geldiğinde duyumsanan sevinçtir.

    Cinsellikte mutlu olmanın ilk şartı, kendinizi ve partnerinizi keşfetmek ve anlamaktır, sağlıklı ve düzenli beslenmektir, bunun için cinsel terapistten veya hekimlerden alınacak cinsel eğitim veya cinsel danışmanlık size yardımcı olacaktır. Cinsel konularda bilgilenmeyi asla ertelemeyin." dedi.

 

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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