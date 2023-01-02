"40 YAŞ ÜSTÜ ERKEKLERİN YARISI CİNSEL BİR SORUN YAŞIYOR"

Cinsellikte mutlu olmanın her bireyin hakkı olduğunu savunan Keçe, "CİSED’in yaptığı anket çalışmalarına göre 40 yaş ve üzeri erkeklerin yaklaşık yüzde 50’si zaman zaman cinsel istek azlığı ve sertleşme sorunu yaşıyor, bu oran 60 yaş üzerinde yüzde 80’lere ulaşıyor. Kadınlarında yüzde 40’ı cinsel istek ve uyarılma sorunları yaşıyor. Tabi bu durum çiftin partner ilişkisini ve ruh sağlıklarını olumsuz etkiliyor.

Oysa cinsellikte mutlu olmak hem seçimlerde, davranışlarda, konuşmalarda gizlidir, hem de gerektiğinde ilaçlarla, güvenli ve doğal gıda takviyelerinin birlikte veya ayrı ayrı kullanılmasında gizlidir.

Cinsel isteklere ulaşma ve bundan doyum sağlama durumu olarak bilinen cinsel mutluluk, zihinsel, ruhsal, bedensel, duygusal ve ilişkisel bir yeterlik halidir, cinsel isteklere eksiksiz bir biçimde ve düzenli olarak erişmekten duyulan kıvanç durumudur ve cinsel bir istek yerine geldiğinde duyumsanan sevinçtir.