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Bu burçlar işten kovulmaya karşı gardını alsın! İşte kovulma olasılığı en yüksek olan burçlar

Burçlara göre de işten çıkarılır mıyım demeyin. Burçların kişileri tanımlamada en etkili yöntemlerden biri olduğunu düşünürsek iş durumunda neyle karşılaşılacağını kestirmek çok da zor olmasa gerek. Hayatın en büyük korkularından biri olan işten kovulmak maalesef ki sıklıkla karşılaşılan durumlardır. Özellikle bazı durumlarda işte olan sallantılı durumlar ve yöneticilerle bir türlü anlaşamamak işinize son verilmesine neden olabilir. Sizde burcunuza göre kovulma olasılığınızın ne kadar yüksek olduğunu merak ediyorsanız haberimizi okuyabilirsiniz. İşte kovulma olasılığı en yüksek olan burçlar…

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  • Bu burçlar işten kovulmaya karşı gardını alsın! İşte kovulma olasılığı en yüksek olan burçlar

    Burçların karakter analizinde oldukça etkili olduğu bilinen bir gerçek. Her ne kadar kişiden kişiye ya da yükselen burçlara göre değişiklik gösterilse de genel olarak burçların ortak bir özelliği bulunmaktadır. Bazı burçlar insancıl olmasına rağmen, sabırsız ve diretmeleri kolay kolay kabul etmeyebilir. Bu durumda elbette diğerlerine göre kovulmaya daha yatkın bir hale getirebilir. Bazı kişiler daha sakin ve uyumlu bir yapıya sahipken bazıları ise bir o kadar özgür ruhlu ve dik başlıdır. Bu duruma sahip olan burçların işten atılma olasılığı diğerlerinden daha fazladır. Peki bu burçlar hangisi? İşte gardını alması gereken o burçlar…
  • Bu burçlar işten kovulmaya karşı gardını alsın! İşte kovulma olasılığı en yüksek olan burçlar

    KOÇ

    Koç burcu, haksızlık karşısında asla susamayan, sinirlenen bir yapıya sahiptir. Koç sakin ve ılımlı gözüken yapısının altında kindar bir kişi saklamaktadır.

    Hareketli ve enerjik oluşları ile tanınan Koç burçlarının ben egoları çok fazla gelişmiştir. BEN, onların aynası olmuştur adeta. Eğer Koç'lar girişimde bulunacakları zaman izleyecekleri rotayı ayrıntıları ile planlarsa, enerjik yapılarının da yardımı ile daha da üretken olabilirler. Bencilliklerinden kaynaklanan sabırsızlıkları ve söz dinlemez yaratılışları yüzünden zaman zaman güç durumlara düştükleri de olur. Böyle anlarda başladıkları işlerini sonuçlandırmadan bırakırlar. İşte bu nedenden dolayı Koç burçları işten çıkarılmaya en yatkın olan burçların arasında yer alır.
  • Bu burçlar işten kovulmaya karşı gardını alsın! İşte kovulma olasılığı en yüksek olan burçlar

    BAŞAK

    Başak burcu, Mükemmel olanın peşinden giden, titiz, düzenli insanlardır. Ancak bu koşullar değiştiğinde karşısındaki insana sabrı çok azdır.

    Başak'ların yaşamda ayrıntılar arasında boğulma riskleri hep vardır. Böyle anlarda bile, kendi yöntemleri ile yaptıkları işlerde gelişigüzel şeyler bulunabileceğini kabul etmezler. Başaklar, genellikle kendilerini hiç kimseye kullandırtmazlar, sınırlarını belirleyerek 'hayır' demesini bilirler. Tutumlulukları bazen pintilik derecesindedir. İçli-dışlı olmayı sevmedikleri için, soğuk ve mesafeli bir görünüşleri vardır.

    Başaklar işlerin zor olmasını ve hafife alınmamayı severler. Bu onlara bir amaç duygusu ve bir sonraki başarılarının yakıtı olarak hırs yapma yeteneği verir. Yapamayacakları ve uymayacakları şey takdir edilmemektir. Her şeyi göze almaya istekli olduklarından, bazen kendilerine meydan okunmadığında ya da kendilerinden yararlanıldıklarını hissettiklerinde kendi kendilerini sabote ederler. Bu, bir kaçış yolu olarak çatışma yaratacak bir işarettir. Bu onların kovulma ihtimalini artırır, ancak genellikle kendi yıkımlarının mimarlarıdır.
  • Bu burçlar işten kovulmaya karşı gardını alsın! İşte kovulma olasılığı en yüksek olan burçlar

    BALIK

    Balık Burcu, Balıkların en belirgin özelliği duygusallık ve değişkenliktir. Pek azimli değillerdir. Otoriter ve sertlik gerektiren işlerde başarılı olamazlar. Çatışmalardan kaçınan ve ileriye dönük duygular, kariyerinden memnun olmayan bir Balık, kovulmaları gereken bir senaryo yaratacaktır. Bu aynı zamanda, terk edilen kişi olmaktan daha rahat oldukları ilişkiler için de geçerlidir. Bütün bunlar, kötü adam olmama ve karşılığında asla doğrudan olmama çabasıyla yapılır. Balık aynı zamanda bir ofis romantizmine kapılma ve fotokopi makinesinde yalpalamayla ilgili şirket politikasını ihlal ettiği için işten atılma olasılığı en yüksek olan burçtur.
  • Bu burçlar işten kovulmaya karşı gardını alsın! İşte kovulma olasılığı en yüksek olan burçlar

    KOVA

    Kova'lar dik kafalıdırlar. Kendilerini dinleyenlerin ne demek istediklerini anlamadıklarını sanırlar. Kovaları tanımlayan sözcük 'Biliyorum' dur. Modern görünüşlerine karşın, inatçı ve sabit fikirli olurlar. Kişisel özgürlükleri onlar için o denli önemlidir ki, bu yüzden en yakın ilişkilerini kesip atabileceği gibi, yine özgürlükleri adına her türlü özveride bulunurlar.

    Genel olarak konuşursak, deha burç olarak nitelendirilen kovalar boyun eğmezler. Asla diz çökmekten veya statükoyu kabul etmekten memnun olmayan Kovalar, patronlar veya bir operasyonun arkasındaki beyinler olmak için doğarlar.

    Özgürlüğüne düşkün olmaları, dik kafalılığı ve korkusuzca her yerde düşüncelerini hiç çekinmeden söylediği için bu burçlar kovulmaya en yatkın olan burçlardandır

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