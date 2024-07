Kasırgalar, MaXXXine, Beni Ay'a Uçur sinemada; yaz konserleri ve açık hava etkinlikleri devam ediyor

Haftanın aksiyon filmlerinden Kasırgalar (Twisters), deneysel bir hava durumu uyarı sistemini test etme girişiminde hayatlarını riske atan bir çift fırtına takipçisini konu ediniyor. Senaristliğini ve yönetmenliğini Ti West’in üstlendiği MaXXXine, en büyük hayali bir film yıldızı olmak olan genç bir kadının hikayesini konu ediniyor. Scarlett Johansson, Channing Tatum ve Jim Rash’lı oyuncu kadrosunda yer aldığı Beni Ay'a Uçur (Fly Me to the Moon), Nasa’nın tehlikeli bir Ay’a iniş görevinde yaşanabilecek terslik ihtimali üzerine sahte bir Ay'a iniş videosu hazırlanması sırasında yaşanan olayları konu ediniyor. Harbiye Açık Hava sahnesinde Ayta Sözeri, Teoman ve Hadise konseri; Uniq'te Goran Bregoviç ve Vadi İstanbul'da Sertab Erener konseri var. Göztepe Özgürlük Parkı'nda da Bir Baba Hamlet oyunu sahnelenecek.