Angelina Jolie ve Haluk Bilginer, Maria filmiyle sinemada! İşte haftanın kültür sanat ajandası

Sinemalarda bu hafta yine önemli filmler var. Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in başrolde yer aldığı Maria filminde, dünyanın en büyük opera sanatçısı Maria Callas'ın hayatı anlatılıyor. Suç Takımı 2: Pantera haftanın aksiyon filmi olarak öne çıkıyor. Haftanın korku filmi The Monkey ise lanetli bir oyunca maymunun yarattığı gerilimi konu alıyor. Haftanın dram filmi de Acı Gerçekler oldu. Bu haftaki tiyatro önerileri arasında 26 Şubat All Saints Moda Kilisesi'nde sahnelenecek Tek Kullanımlık Hikaye oyunu ve 25 Şubat Fişekhane'de seyirciyle buluşacak. Ziyaretçi oyunu bulunuyor. 27 Şubat'ta Jolly Joker Vadi İstanbul'da Best Of Nükhet Duru ve 28 Şubat'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde Simge, akustik performansıyla dinleyiciyle buluşacak. Natur Mort sergisi 9 Mart’a kadar C.A.M. Galeri Çukurcuma’da, Uğurcan Ataoğlu'nun İsimsiz sergisi de 30 Mart’a kadar İBB Metrohan’da ziyaretçilerini bekliyor. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.