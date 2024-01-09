Kademeli emeklilik nedir? Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
Kademeli emeklilik nedir? Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
Habertürk
Giriş: 09 Ocak 2024 - 12:23 Güncelleme: 09 Ocak 2024 - 12:37
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EYT'den faydalanamayan 8 Eylül 1999'dan sonra işe başlayanlar kademeli emeklilik talep ediyor. Peki kademeli emeklilik nedir? Kademeli emeklilik çıkar mı? HT Mikrofon'da Helin Genç sordu, Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç yanıtladı.
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