17 Mart 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 17 Mart 2025'in öne çıkan haberleri...
* DEM Parti'den MHP ve AK Parti'ye ziyaret
* OECD, 2025'te küresel ekonominin yüzde 3,1 büyüyeceğini öngörürken, Türkiye'de ekonomik büyüme tahmini de yüzde 3,1 olarak açıklandı
* Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında el konulan Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
* ABD Başkanı Trump: Yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile konuşacağım
* Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık: Benden haber bekleyin
* Kerem Görsev ile Zeynep Özyılmazel evleniyor. Görsev'in müstakbel eşinin babası ünlü şarkıcı Neco Özyılmazel'in bundan haberi olup - olmadığını bilmediği ortaya çıktı
* Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 3477 destek personeli alımı yapıyor