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        Anasayfa Video 17 Mart 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        17 Mart 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Mart 2025 - 16:54 Güncelleme: 17 Mart 2025 - 16:59

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 17 Mart 2025'in öne çıkan haberleri...

        * DEM Parti'den MHP ve AK Parti'ye ziyaret

        * OECD, 2025'te küresel ekonominin yüzde 3,1 büyüyeceğini öngörürken, Türkiye'de ekonomik büyüme tahmini de yüzde 3,1 olarak açıklandı

        * Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında el konulan Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi

        * ABD Başkanı Trump: Yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile konuşacağım

        * Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık: Benden haber bekleyin

        * Kerem Görsev ile Zeynep Özyılmazel evleniyor. Görsev'in müstakbel eşinin babası ünlü şarkıcı Neco Özyılmazel'in bundan haberi olup - olmadığını bilmediği ortaya çıktı

        * Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 3477 destek personeli alımı yapıyor

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