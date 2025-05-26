26 Mayıs 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 26 Mayıs 2025'in öne çıkan haberleri...
* Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevini kötüye kullanan, milletin taleplerine cevap veremeyen, çözümün değil sorunun bir parçası olan, kamunun kaynaklarını israf eden kimsenin gözünün yaşına bakmadık bundan sonra da bakmayız
* Usta müzisyen İlhan Şeşen, 76 yaşında hayatını kaybetti. Şeşen, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu
* Brigitte Macron'un eşi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a attığı tokat kameralara yansıdı. Elysee Sarayı ise görüntüleri doğruladı ancak ikili arasında yaşananların 'şakadan ibaret' olduğunu öne sürdü
* ABD Başkanı Donald Trump, 1 Haziran'dan itibaren AB'ye uygulanacak yüzde 50'lik tarifeyi 9 Temmuz 2025'e ertelediğini açıkladı
* Basketbolda Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe Beko! Sarı-lacivertliler, Final Four finalinde Monaco'yu 81-70 mağlup ederek Euroleague'de 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu
* Doğum yardımı ödemeleri 28 Mayıs Çarşamba günü yapılacak. 163 bin 295 haneye yaklaşık 1,2 milyar liralık ödeme yapılacak