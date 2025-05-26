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        Anasayfa Video 26 Mayıs 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        26 Mayıs 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Mayıs 2025 - 17:05 Güncelleme: 26 Mayıs 2025 - 17:13

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 26 Mayıs 2025'in öne çıkan haberleri...

        * Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevini kötüye kullanan, milletin taleplerine cevap veremeyen, çözümün değil sorunun bir parçası olan, kamunun kaynaklarını israf eden kimsenin gözünün yaşına bakmadık bundan sonra da bakmayız

        * Usta müzisyen İlhan Şeşen, 76 yaşında hayatını kaybetti. Şeşen, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu

        * Brigitte Macron'un eşi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a attığı tokat kameralara yansıdı. Elysee Sarayı ise görüntüleri doğruladı ancak ikili arasında yaşananların 'şakadan ibaret' olduğunu öne sürdü

        * ABD Başkanı Donald Trump, 1 Haziran'dan itibaren AB'ye uygulanacak yüzde 50'lik tarifeyi 9 Temmuz 2025'e ertelediğini açıkladı

        * Basketbolda Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe Beko! Sarı-lacivertliler, Final Four finalinde Monaco'yu 81-70 mağlup ederek Euroleague'de 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu

        * Doğum yardımı ödemeleri 28 Mayıs Çarşamba günü yapılacak. 163 bin 295 haneye yaklaşık 1,2 milyar liralık ödeme yapılacak

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