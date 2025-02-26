26 Şubat 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 26 Şubat 2025'in öne çıkan haberleri...

* Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın iki-üç gün içerisinde, terör örgütüne yazılı olarak 'silah bırakın' çağrısı yapması bekleniyor. Öte yandan Adalet Bakanlığı'na yapılan başvurunun ardından DEM Heyeti yarın İmralı Adası'na gidecek

* ATM'lerde yüz tarama dönemi başlıyor

* Rusya ve ABD heyetleri yarın İstanbul'da bir araya gelecek

* Okan Buruk ve Mourinho'yu bekleyen olası cezalar neler?

* Yasa dışı bahse teşvik ettiği ve reklamını yaptığı iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil için 3 yıla kadar hapis cezası istendi

* 13 Nisan’da gerçekeleşecek ALES için son başvuru tarihi bugün