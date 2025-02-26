Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Anasayfa Video 26 Şubat 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        26 Şubat 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Şubat 2025 - 16:42 Güncelleme: 26 Şubat 2025 - 16:51

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 26 Şubat 2025'in öne çıkan haberleri...

        * Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın iki-üç gün içerisinde, terör örgütüne yazılı olarak 'silah bırakın' çağrısı yapması bekleniyor. Öte yandan Adalet Bakanlığı'na yapılan başvurunun ardından DEM Heyeti yarın İmralı Adası'na gidecek

        * ATM'lerde yüz tarama dönemi başlıyor

        * Rusya ve ABD heyetleri yarın İstanbul'da bir araya gelecek

        * Okan Buruk ve Mourinho'yu bekleyen olası cezalar neler?

        * Yasa dışı bahse teşvik ettiği ve reklamını yaptığı iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil için 3 yıla kadar hapis cezası istendi 

        *  13 Nisan’da gerçekeleşecek ALES için son başvuru tarihi bugün

        BAKMADAN GEÇME

        Sinan Çetin: Bu kadar saçma bir şey görmedim
        Sinan Çetin: Bu kadar saçma bir şey görmedim
        Silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Pendik'te otomobille motokuryeyi ezen sürücünün yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Pendik'te otomobille motokuryeyi ezen sürücünün yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Pendik'te otomobille motokuryeyi ezen sürücünün yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Pendik'te otomobille motokuryeyi ezen sürücünün yeni görüntüleri ortaya çıktı