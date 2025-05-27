27 Mayıs 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 27 Mayıs 2025'in öne çıkan haberleri...

* DEM Parti heyeti ile görüşen MHP lideri Devlet Bahçeli, Ankara'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nın açılışını yaptı. Geçirdiği kalp operasyonun ardından ilk kez konuşan Bahçeli, "Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır" dedi

* Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da, Rus mevkidaşı Lavrov'la ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, "Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere ev sahipliğine devam etmek istiyoruz" dedi

* Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu: Şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın arasında olduğu 13 şüpheli için gözaltı kararı

* Victor Osimhen'e Suudi Arabistan'dan iki teklif var; Galatasaray ise bekleyişi uzatma niyetinde değil. Sarı-kırmızılı yönetim, Nijeryalı yıldızın kararını bir an önce vermesini istedi

* Akciğer kanseri nedeniyle dün vefat eden usta müzisyen İlhan Şeşen, Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi

* Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı 75 TL oldu