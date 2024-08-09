9 Ağustos 2024: Bugün ne oldu? İşte günün haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 9 Ağustos 2024'ün öne çıkan haberleri...

Ankara Polatlı'da yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti ve 26 kişi yaralandı. Ankara Valisi Vasip Şahin "Fren izi yok, uyuma ihtimalini değerlendiriyoruz" dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Sahipsiz hayvanlar yasasını AYM'ye götüreceğiz

Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Dün arkadaşlar tekrar değerlendirdi, bir noktaya kadar geldik. Biz de gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz

TÜİK verilerine göre; haziranda sanayi üretimi yıllık yüzde 4,7 azaldı, aylık daralma ise yüzde 2,1 oldu

ABD'de başkanlık yarışı... Harris: Donald Trump'ın nihayet 10 Eylül'de benimle münazara yapmayı taahhüt ettiğini duydum. Dört gözle bekliyorum

"Sosyal medyada Galatasarayımız üzerinde oyunlar oynanıyor" diyen Dursun Özbek'ten Süper Kupa, Kerem Aktürkoğlu, transfer açıklamaları

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Saint - Tropez'de denizin ve güneşin tadını çıkarırken fotoğraflandı. Korumalarının Macron'a şaka yaptığı anlar objektiflere yansıdı

Aile destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor. Bu ay toplam 3,8 milyar tl ödeme yapılacak