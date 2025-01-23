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        Anasayfa Video 23 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        23 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ocak 2025 - 17:43 Güncelleme: 23 Ocak 2025 - 17:47

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 23 Ocak 2025'in öne çıkan haberleri...

        * Kartalkaya’da 78 kişinin can verdiği yangın faciasında 11 kişi gözaltına alınırken "yetki ve sorumluluk" tartışmaları da devam etti. Bolu Belediyesi'nin farklı raporları ve Başkan Özcan'ın itiraf gibi açıklamaları da konuşuluyor

        * Grand Kartal Otel'e TGA tarafından Sürdürülebilir Turizm Programı Sertifikası verildiği ortaya çıktı. Denetçi firma, sertifikanın kriterleri arasında 'yangın güvenlik belgesi' olmadığını belirtti

        * Kartalkaya'daki yangın faciası, dünyanın en ölümcül otel yangınları listesine girdi

        * Otel yangını faciasında Şevval Şahin'in hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye güzeli adaşı ve yaşıtı bir paylaşımda bulundu

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