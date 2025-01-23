23 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 23 Ocak 2025'in öne çıkan haberleri...
* Kartalkaya’da 78 kişinin can verdiği yangın faciasında 11 kişi gözaltına alınırken "yetki ve sorumluluk" tartışmaları da devam etti. Bolu Belediyesi'nin farklı raporları ve Başkan Özcan'ın itiraf gibi açıklamaları da konuşuluyor
* Grand Kartal Otel'e TGA tarafından Sürdürülebilir Turizm Programı Sertifikası verildiği ortaya çıktı. Denetçi firma, sertifikanın kriterleri arasında 'yangın güvenlik belgesi' olmadığını belirtti
* Kartalkaya'daki yangın faciası, dünyanın en ölümcül otel yangınları listesine girdi
* Otel yangını faciasında Şevval Şahin'in hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye güzeli adaşı ve yaşıtı bir paylaşımda bulundu