Pendik'te Türk bayrağını görünce yıkımı durdurdu

Pendik'te İETT kazası sonrası tahliye edilen binanın yıkım çalışmaları esnasında bir daire içerisinde Türk bayrağı görüldü. Çalışmayı durduran yıkım ekibindeki bir personel enkaz üzerine çıkarak bayrağı aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Pendik'te İETT aracının çarpması sonrası kolonu zarar gören binada yıkım işlemleri başladı. Yıkım çalışmaları sürdüğü esnada bir dairenin içerisinde asılı halde bulunan Türk Bayrağını gören ekipler çalışmayı durdurdu. Yıkım personelinden biri enkaz üzerine çıkarak Türk bayrağını asılı olduğu yerden aldı. Bayrağın alınmasıyla birlikte çalışmalar kaldığı yerden devam etti. Yüzleri gülümseten o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)