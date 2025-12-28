Trafik polisleri çocuklarla kartopu oynadı

Giriş: 28 Aralık 2025 - 22:35 Güncelleme: 28 Aralık 2025 - 22:38
Van’da etkili olan kar yağışı kente beyaz bir örtü kazandırırken, soğuk havaya rağmen yürekleri ısıtan anlar yaşandı. Görev başındaki trafik polisleri, karın tadını çıkaran çocuklara eşlik ederek onlarla kartopu oynadı.
