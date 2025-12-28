Habertürk
        Trafik polisleri çocuklarla kartopu oynadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Aralık 2025 - 22:35 Güncelleme: 28 Aralık 2025 - 22:38

        Van’da etkili olan kar yağışı kente beyaz bir örtü kazandırırken, soğuk havaya rağmen yürekleri ısıtan anlar yaşandı. Görev başındaki trafik polisleri, karın tadını çıkaran çocuklara eşlik ederek onlarla kartopu oynadı.

        Van'da 569 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
        3 kişinin içinde bulunduğu bir araç, Zernek Baraj Gölü'ne uçtu
        Avukat, tartıştığı otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü
        Dolunay hayranlık uyandırdı!