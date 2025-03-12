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        Anasayfa Video Sağlık Saçın erken yaşta beyazlaması neden olur?

        Saçın erken yaşta beyazlaması neden olur?

        Saçın erken yaşta beyazlaması neden olur?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Mart 2025 - 10:49 Güncelleme: 15 Mart 2025 - 15:57

        İstatistikler 50 yaşına gelindiğinde nüfusun yüzde 50'sinin saçlarının griye döndüğünü gösteriyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Teni açık renkli olanlarda 20 yaş öncesi, saçları koyu renk olanlarda 25 yaş öncesi ve esmer kişilerde ise 30 yaş öncesinde saçlar beyazlamaya başlarsa bu erken beyazlama olarak kabul edilir. Çocuklarda dahi gördüğümüz bir durum. Sebeplerine baktığımızda kalıtsal, psikolojik nedenler, birtakım hastalıklar, vitamin eksikliği, hava kirliliği ve sigara maruziyetini görüyoruz" dedi

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