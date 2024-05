Şeytanla Bir Gece ve Garfield sinemada, Çubuklu Silolar'da Perküsyon Günleri! Vizyonda korku filmi rüzgarı

Bu hafta Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Garfield'ı saymazsak sinemada tam bir korku filmi rüzgarı esiyor. Hafatnın dikkat çeken korku filmi Cameron ve Colin Cairnes’in hem senaristliğini hem de yönetmenliğini üstlendiği Şeytanla Bir Gece (Late Night with The Devil). Filmde 1977 yılında Cadılar Bayramı sırasında bir talk show programında yaşananları konu ediniyor. Güney Kore'li yönetmen Jae-hyun Jang yönetmenliğinde vizyona girecek Exhuma, paranormal bir takım olaylarla çevrili olan varlıklı bir ailenin çocuklarını kurtarmak için yükselen genç şaman ikilisi Hwa Rim ve Bong Gil'den yardım alması sonrası gelişen olayları konu ediniyor. Haftanın korku filmlerinden Kara Ayin (From Black), oğlunun ruhu ile iletişim kurmak için bir ayine katılan acılı bir annenin yaşadıklarını konu ediniyor. Haftanın yerli gerilim filmlerinden Karanlıktan Kaçış, bir kaza sonucu hasta bir kadınla tanışmasıyla kendisini beklenmedik olayların içerisinde bulan bir adamın hikayesini konu ediniyor. Haftanın bir diğer gerilim filmi Turbo, eğlenmek için çıktıkları yolda acı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalan bir grup arkadaşın hikayesini konu ediniyor.

İstanbul'un Beykoz'daki Çubuklu Silolar, 1-2 Haziran'da Perküsyon Günleri'ne ev sahipliği yapacak. İBB Kültür ve İBB Miras ev sahipliğinde düzenlenen “Solo Botter: Nuri İyem” sergisi, 23 Mayıs-29 Ağustos 2024 tarihlerinde pazartesi hariç her gün 10.00 - 19.00 saatleri arasında Casa Botter’de ücretsiz olarak ziyaretçilerini bekliyor. Cumhuriyetin Yüzü sergisinin Uzun Cumartesi etkinlikleri kapsamındaki konuşma serisi Sergi Sohbetlerinin son buluşması 1 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek. Ölümünün 61. yılında değerli şair ve yazar Nâzım Hikmet'in anılacağı buluşmada serginin proje danışmanı Prof. Dr. Haluk Oral, deneyimli gazeteci ve yazar İhsan Yılmaz'ı konuk edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) sezona, repertuvarındaki tüm oyunları sahnelediği bir şenlik ile veda ediyor. İzBBŞT Sezon Sonu Şenliği 29 Mayıs-13 Haziran tarihlerinde Kültürpark’ta yapılacak. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.