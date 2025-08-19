Habertürk
        Wolverhampton, Jackson Tchatchoua'yı kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Wolverhampton, Jackson Tchatchoua'yı kadrosuna kattı

        İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton, Hellas Verona'dan 23 yaşındaki Kamerunlu sağ bek Jackson Tchatchoua'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2025 - 15:43 Güncelleme: 19.08.2025 - 15:43
        Jackson Tchatchoua, Wolverhampton'da!
        İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton, İtalya'nın Hellas Verona takımından Jackson Tchatchoua'yı transfer etti.

        Wolverhampton Kulübü, 23 yaşındaki Kamerunlu futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

        İngiltere basınında, transferin 12,5 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

        Kariyerine Belçika'nın Charleroi takımında başlayan genç sağ bek, 2023'te Hellas Verona'ya imza attı.

        Hellas Verona'da geçen sezon 37 maça çıkan Kamerunlu futbolcu, 2 gol kaydetti.

        Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton, Tchatchoua'nın yanı sıra Jorgen Strand Larsen, Fer Lopez, Jhon Arias ve David Moller Wolfe'yi kadrosuna katarak 90 milyon avroya yakın bonservis harcaması yaptı.

