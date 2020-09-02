Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Sportif Direktörü Murat Kaya ve Dünya Ralli Şampiyonası Türkiye Güvenlik Şefi Öcal Zilanlı, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ile organizasyonun hazırlık çalışmaları nedeniyle bir araya geldi.

İlman, gazetecilere, Türkiye Rallisi'nin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, bu yıl 18-20 Eylül tarihlerinde Marmaris'te düzenleneceğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk 3 etabın ardından ara verilen şampiyonanın 5. ayağının Marmaris'te yapılmasından mutlu olduklarını belirten İlman, "Yarışın Cumhurbaşkanlığımız himayesine alınmasından ayrıca gurur duyuyoruz. 18 Eylül Cuma günü başlayacak olan şampiyona 3 gün boyunca Marmaris ve Datça İlçelerimizde özel etaplarla devam edecek." dedi.

Hazırlıkların Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın himayelerinde tüm kamu kuruluşlarının destekleriyle devam ettiğini vurgulayan İlman, "Organizasyon boyunca güvenli bir ortam oluşturmak için FIA, Sağlık Bakanlığımız ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın belirlediği Kovid-19 protokolleri titizlikle uygulanacaktır. Dünya çapında milyonlarca izleyicisi olan bu büyük organizasyon ülkemizin ve ilimizin tanıtımında büyük bir öneme sahiptir." şeklinde konuştu.