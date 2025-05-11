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        Haberler Spor Basketbol Yakup Sekizkök: Bizim için başarı kupayı kazanmaktı - Basketbol Haberleri

        Yakup Sekizkök: Bizim için başarı kupayı kazanmaktı

        Galatasaray'da başantrenör Yakup Sekizkök, Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde İspanyol ekibi Unicaja Malaga'ya 83-67 yenildikleri maçın ardından, "Bizim için başarı kupayı kazanmaktı" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 23:22 Güncelleme: 11.05.2025 - 23:22
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        "Bizim için başarı kupayı kazanmaktı"
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        Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde İspanyol ekibi Unicaja Malaga'ya 83-67 yenilen Galatasaray'ın başantrenör Yakup Sekizkök, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "DENGELİ BİR MAÇ OLDU"

        Karşılaşmayı değerlendiren Sekizkök, "Mücadele olarak dengeli bir maç oldu. Savunma ve tempo tarafında istediğimizi son 3-4 dakikaya kadar yaptık ama hücumda maalesef verimli olamadık." dedi.

        "TECRÜBE GEREKTİREN MAÇLAR"

        Açıklamalarına devam eden koç, "Final maçları büyük maçlar ve tecrübe gerektiren maçlar. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'ne kalırsak, bu tecrübeyi cebimize katıp İstanbul'da kazanacağız." ifadelerini kullandı.

        "BAŞARI, KUPAYI KAZANMAKTI"

        Yakup Sekizkök ayrıca, "Bizim için başarı kupayı kazanmaktı. Oyuncularım çok mücadele etti, hepsini tebrik ediyorum.

        İnşallah biz de Malaga gibi Tenerife gibi her sene buralarda olmak için daha iyi bir kadro kurmak için hazırlıklara başlamamız lazım." sözlerini sarf etti.

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