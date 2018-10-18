Karşınızdakinin yalan söylediğini anlamanın 10 yolu
18.10.2018 - 16:17 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Sözleri ne kadar inandırıcı olsa da vücudu onu böyle ele veriyor! İşte partnerinizin yalan söylediğini gösteren 10 işaret
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1- KİŞİNİN GÜLÜMSEMESİNİ İNCELEYİN
Zorla yapılan gülümsemeler sadece ağızla yapılır. Rahatmış gibi görünmesine rağmen gerilimi ya da gerçek anlamda mutlu olmadığını anlayabilirsiniz.
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Zoraki gülümsemelerin çoğunda dişler gözükmez, gerçek gülümsemelerin çoğundaysa az da olsa görülür. Gerçek gülümseme ağızla değil, yüzle yapılır. Gözler kısılır, dişler görülür, gamzeler ortaya çıkar. Çok az insan gerçek ve sahte gülümsemesini senkronize edebilir.
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2- EL, KOL VE BACAKLARA DİKKAT
Yalan esnasındaki gerilim sebebiyle hareketsiz, katı veya suni hareket içinde olabilirler. Eller kavuşuk, ellerle kafa taranıyor, kulak ve burunla oynanıyor gibi yapılmaktadır. El açık şekilde göğüs ve kalbe doğru hareket etmiyordur.
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3- TERLİYOR MU?
Yalan söyleyenler yalanlarından fazla ter atarlar.
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4- GEREKLİ GEREKSİZ ÇOK FAZLA ŞEY SÖYLÜYORLAR MI?
Söylüyorlarsa çaresizlik içinde sizi kendilerine inandırmaya çalışıyorlardır
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5- GÖZ BEBEKLERİNİN HAREKETLERİNE BAKIN
Yalan söyleyenler doğrudan göz kontağına geçmek istemezler. Çok göz kırpmaya başlayabilirler. Sağ elini kullanan birine soru sorduğunuzda gözbebeği sağa kayarsa bir şey hatırlamaya çalışıyordur, sola kayarsa pratik zekasını kullanıp uyduracak demektir. Sol elini kullananlar için tam tersi geçerlidir.
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6- DUYGUSAL OLARAK İNCELEYİN
Duygular geriden gelirler, normalden uzun süre kalırlar ve birden dururlar. Bu yüzden kişinin bazen söylediğiyle heyecanı birbirini tutmayabilir.
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7- SORULARINIZA TEPKİSİNİ YAKINDAN İZLEYİN
Yalancılar kendilerini rahatsız hissettikleri için ya vücutlarını başka yöne çevirmeye veya kaçmaya çalışırlar. Ya da sizinle aralarında bir nesne koymak isterler. Suçsuzlar saldırıya, suçlular anında savunmaya geçerler.
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