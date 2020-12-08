Yasak Elma 88. son bölümü ile ekrana geldi. Son bölümde; Halit'in ölüm sebebini Ender, Yıldız ve Şahika dışında herhangi biri biliyor mu ve bu sır bu üç kadını hangi maceralara sürükleyecek merak konusu oluyor. Peki Yasak Elma 89. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 88. son bölüm özeti...

YASAK ELMA 89. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

YASAK ELMA 88. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ender, Yıldız ve Şahika’nın yolları istememelerine rağmen yeniden kesişmiştir. Yıldız, Çağatay’dan beklediği ilgiyi bulamamanın hayal kırıklığı içindedir. Şahika, Mert’i kendi yanına çekemeyeceğini anlayarak onu şirketten uzaklaştırmanın yolunu bulur.

87. BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, Çağatay’ın gözünde kendini aklamaya çalışırken, bir yandan da Hasan Ali’yle oğlunun arasını düzeltmeye çabalar. Feride, Yıldız’ı ilk gördüğü andan itibaren sevmemiştir ve oğlunu bu konuda doldurur. Çağatay’ın ciddi bir ilişki istememesi Yıldız’ın geri adım atmasına sebep olur.